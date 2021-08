Seit Ende letzten Jahres ist bekannt, dass Apple den ehemaligen „Daily News“-Moderator Jon Stewart zurück ins Fernsehen holt. Nun wird es konkret. Die Verantwortlichen haben heute bestätigt, dass „The Problem with Jon Stewart“ am 30. September auf Apple TV+ startet. Auch ein begleitender Podcast ist geplant.

„The Problem with Jon Stewart“ startet am 30. September auf Apple TV+

Flankiert von einem neuen Teaser-Video hat Apple bekannt gegeben, dass die mit Spannung erwartete neue Serie „The Problem With Jon Stewart“ des gefeierten Moderators, Autors, Produzenten, Regisseurs und Anwalts Jon Stewart am Donnerstag, dem 30. September, weltweit auf Apple TV+ erscheinen. Alle zwei Wochen wird es dann neue Folgen geben

Der offizielle Podcast der Serie wird außerdem am Donnerstag, den 30. September bei Apple Podcasts Premiere feiern.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von embed.podcasts.apple.com zu laden. Inhalt laden

„The Problem With Jon Stewart“ ist eine Serie, die sich eingehend mit den Themen befasst, die uns am meisten beschäftigen. In dieser neuen Apple Original-Serie wird Stewart mit den Menschen sprechen, die von dem Problem betroffen sind – sowie mit denen, die dazu beitragen, die Auswirkungen zu erzielen. Gemeinsam werden sie einen produktiveren Weg zum Handeln diskutieren. Der begleitende Podcast wird das Gespräch erweitern und ja. es soll auch jede Menge Witze geben.

Wie eingangs erwähnt, hat Apple TV+ ein neues „Coming Soon“-Video zu „The Problem with Jon Stewart“ veröffentlicht. Diese möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ein weitere Teaser erschien bereits vor ein paar Wochen.