macOS Monterey wurde im Juni auf der WWDC 2021 mit einer neuen Funktion namens Universal Control angekündigt. Mit der Funktion können Nutzer ein iPad oder einen anderen Mac mit der Tastatur und Maus ihres Hauptrechners steuern. Leider wurde diese Funktion nie den Beta-Nutzern zur Verfügung gestellt, aber ein Entwickler hat jetzt einen Weg gefunden, Universal Control in der macOS Monterey Beta 5 zu aktivieren.

Universal Control freischalten

Eine der am meisten erwarteten Funktionen von macOS Monterey und iPadOS 15 ist Universal Control. Universal Control ermöglicht es Nutzern, die Eingabegeräte eines einzelnen Macs auf mehreren iPads oder Macs zu verwenden.

Während die Funktion auf der vergangenen WWDC vorgestellt wurde, ist sie noch nicht offiziell in einer Entwickler-Beta von macOS Monterey oder iPadOS 15 aufgetaucht, was zu Spekulationen führte, dass die Funktion auf ein zukünftiges Update der Betriebssysteme verschoben werden könnte. In der neuesten macOS Monterey Beta, die am 11. August veröffentlicht wurde, kann Universal Control jedoch aktiviert und zwischen zwei Macs verwendet werden.

Obwohl die Funktion in der aktuellen Beta von macOS Monterey noch nicht freigeschaltet ist, hat nun ein findiger Entwickler rausgefunden, dass man Universal Control schon jetzt über das Terminal aktivieren kann. Dazu müsst ihr eine Reihe von Terminal-Befehle ausführen und Systemeinstellungen ändern. Die Anleitung findet ihr bei GitHub.

Dabei ist zu beachten, dass Universal Control mit dieser Methode nur mit einem anderen Mac verwendet werden kann. Da es keine Möglichkeit gibt, die internen Dateien von iPadOS 15 ohne Jailbreak zu ändern, funktioniert Universal Control derzeit nicht mit einem iPad.