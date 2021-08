Anzeige

Saugroboter erleichtern die Hausarbeit deutlich. Doch mit dem ROIDMI Eve Plus ist nun ein Staubsaugerroboter auf dem Markt, der nicht nur zuverlässig Kekskrümel vom Teppich und Staubansammlungen von Böden entfernt. Dieser leistungsstarke Saugroboter entspricht dem Zeitgeist und den gehobenen Ansprüchen von heute.

Time is Money – ROIDMI Eve Plus ist intelligente Reinigungsleistung von heute

Ein langer und anstrengender Arbeitstag liegt hinter Ihnen und Sie betreten Ihr Heim in der Hoffnung, nun die Füße hochlegen und entspannen zu können. Zufrieden bemerken Sie, dass der Saugroboter während Ihrer Abwesenheit bereits die Böden gründlich gereinigt und Ihnen jede Menge zeitaufwendige Hausarbeit abgenommen hat.

Noch während Sie sehnsüchtig auf die Erholungsphase des Tages warten und sich vielleicht schon eine gemütliche Tasse Kaffee vorbereiten, wird Ihnen bewusst, dass Sie die Entsorgungsstation Ihres kleinen Haushaltshelfers lange nicht entleert haben.

Kann nicht sein. Sie haben den Staubbeutel doch vor nicht ganz so langer Zeit entfernt. Dennoch wollen Sie es genau wissen. Schließlich wollen Sie unangenehmen Gerüchen vorbeugen und keinen Nährboden für Mikroben zu schaffen.

Eve Plus ist mit einem revolutionären Deo-Partikel-Generator ausgestattet, der Gerüchen keine Chance gibt. Selbst unangenehme Gerüche wie Tabakrauch oder giftige Chemikalien wie Ammoniak, Benzol, TVOC oder Formaldehyd haben bei diesem Haushaltshelfer keine Chance. Das integrierte Sterilisationssystem des ROIDMI Eve Plus beginnt nach der Selbstentleerung des Saugers eigenständig damit, Parasiten wie Hausstaubmilben, Mikroben und Pilze zu neutralisieren. Der ROIDMI Eve Plus beseitigt sie alle, und zeigt den Reinigngsfortschritt auf dem LED-Bildschirm an der Basisstation an, sodass Nutzerinnen und Nutzer in Echtzeit verfolgen können, wie hygienisch rein das heimische Umfeld wird.

Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie in Ruhe Ihren wohlverdienten Feierabend. Denn der ROIDMI Eve Plus zeigt Ihnen auch an, wann es wieder an der Zeit ist, den Staubbeutel zu wechseln.

Starker Motor, hohe Saugleistung – Der ROIDMI Eve Plus überzeugt jeden!

Staubsauger gibt es viele auf dem Markt. Doch der ROIDMI Eve Plus zeigt, dass ein solches Gerät deutlich mehr zu leisten versteht. Während das Sterilisationssystem für Hygiene und der Deo-Partikel-Generator für angenehme Raumluft sorgt, überzeugt die technische Ausstattung des hilfsbereiten Hausfreundes selbst sehr anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer.

Dank seines 900 W starken Motors wird beim Eve Plus eine Saugleistung von 2.700 pa erreicht. Unterstützt wird diese kraftvolle Reinigungsfunktion durch die High-Performance-Bürstenrolle, die sich mühelos an jede kleine Unebenheit am Boden anpassen kann. Die Geschwindigkeit der Seitenbürsten lässt sich individuell einstellen.

Wem das nicht genügt, der findet bei diesem digitalen Genius außerdem ein modernes LDS 4.0 Navigationssystem, welches eine umfassende Planung der Pfade sowie eine sehr präzise Positionierung des Reinigungsgerätes ermöglicht. Das eingebaute Smart-Mapping-System und die dazugehörige App lassen ausgesprochen individuelle Reinigungspläne zu. Kompatibel mit Mi Home, Google Assistent und/oder Alexa können Sie Ihren Saugroboter von ROIDMI völlig frei navigieren und auf Ihre persönlichen Räumlichkeiten einstellen. Geht es noch intelligenter?

Im Übrigen schafft es der Eve Plus spielend leicht, auch große Wohnflächen zu reinigen, denn er verfügt über eine stattliche Laufzeit von maximal 250 Minuten. 4 Stunden, in denen Sie beruhigt andere Dinge tun können, anstatt Böden zu putzen.

Über ROIDMI

Die Marke ROIDMI ist Teil der XIAOMI Ecological Chain. Mittlerweile wird der Saugroboter Eve Plus weltweit in über 65 Ländern verkauft. Japan, die USA, Großbritannien und die Mitglieder der EU sind nur einige davon.