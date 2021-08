Auch wenn „Schmigadoon!“ erst im Juli auf Apple TV+ angelaufen ist, wurde das Staffelfinale der 6-teiligen Serie bereits ausgestrahlt. Um die Serie bei Abonnenten und Nicht-Abonnenten noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, hat Apple einen weiteren Appetizer-Clip auf YouTube veröffentlicht.

Bei „Schmigadoon!“ handelt es sich um eine Parodie auf Musicals, bei der ein Pärchen mit Beziehungsproblemen beschließt eine Rucksackreise zu unternehmen. Der Trip soll die alte Flamme der Liebe wieder zum Lodern bringen. Als sie das Städtchen Schmigadoon im Zuge ihrer Reise besuchen, findet das Paar eine sonderbare Situation vor: In der kompletten Stadt herrschen die 1940er-Jahre und dazu verhalten sich die Bewohner, als wäre ihr Leben ein Hollywood-Musical.

In der Videobeschreibung zum neuen Clip heißt es

Die Gräfin hat einen Hauptcharakter-Moment verdient… Sing mit ihr zu „I Always Never Get My Man“ und streame die komplette Staffel von Schmigadoon! auf Apple TV+.