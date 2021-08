Das heiß erwartete Album „Donda“ von Kanye West wurde nach seinem Debüt am Sonntag alleine in den USA mehr als 60 Millionen Mal von Apple Music-Nutzern gestreamt, was gleich zu mehreren Rekorden auf Apples Streaming-Plattform führte.

60 Millionen Streams am ersten Tag

Wests 10. Studioalbum „Donda“ sollte ursprünglich Ende Juli veröffentlicht werden. Berichten zufolge verschob der Rapper dieses Datum auf den 6. August und dann noch einmal auf den 22. August, wobei das Album schließlich eine Woche später erschien. Wie Billboard berichtet, wurde „Donda“ am Sonntag auf diversen Streamingdiensten veröffentlicht und brach sofort mehrere Rekorde auf Apple Music.

In den ersten 24 Stunden landete das 27 Tracks umfassende Projekt in 152 Ländern auf Platz 1 der Top-Album-Charts von Apple Music, wurde alleine in den USA mehr als 60 Millionen Mal gestreamt, ist 2021 das meistgestreamte Album und der meistgestreamte Künstler innerhalb eines Tages und das bisher drittmeistgespielte Album am ersten Tag seit dem Start von Apple Music. Die Songs von „Donda“ belegten außerdem 19 der Top-20-Plätze in der Apple Music Daily Top 100 Global Songs Bestenliste.

Das sind eine Menge Rekorde, was Apple freuen wird. Immerhin arbeitet das Unternehmen schon länger mit dem Künstler zusammen. Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums hatte Apple Music ordentlich die Werbetrommel gerührt. Inmitten der Verwirrung um den Veröffentlichungstermin veranstaltete West mehrere Hörpartys in Stadien in Atlanta und Chicago, um die Veröffentlichung des Albums anzukündigen. Diese Veranstaltungen zogen Zehntausende von Fans an und brachen jeweils die Rekorde beim Live-Streaming auf Apple Music.

