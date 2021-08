Apple TV+ hat einen weiteren Film mit Blockbuster-Potenzial in seine Projektliste aufgenommen. Wie Deadline berichtet, hat das Unternehmen die Rechte an einem neuen Film mit dem Namen „Ghosted“ erworben. Die Produktion wird mit Chris Evans – der zuvor in der Apple TV+ Serie Verschwiegen zu sehen war – und Scarlett Johansson in den Hauptrollen aufwarten.

Johansson und Evans in Apple TV+ Romanze

Laut Deadline werden bald zwei der größten Namen in Hollywood für einen neuen Apple TV+ Film unter Vertrag genommen. Sowohl Scarlett Johansson als auch Chris Evans, die zuvor die Rollen der Black Widow bzw. des Captain America gespielt haben, sollen in dem romantischen Action-Abenteuerfilm „Ghosted“ mitspielen. Das Drehbuch stammt von Paul Wernick und Rhett Reese. Der Film wird von Dexter Fletcher inszeniert und von den Skydance Studios für Apple produziert.

Details zur Handlung wurden nicht bekannt gegeben, ebenso wenig wie ein Veröffentlichungsdatum. Deadline berichtet, dass der Starttermin für die Produktion noch nicht feststeht und vor allem von Johanssons Verfügbarkeit abhängt.

Der neue Deal ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Apple entschlossen ist, sein Angebot an Original-Filmen mit großen Namen – und großen Budgets – zu verstärken. Das Unternehmen produziert derzeit eine Reihe von Filmen mit Starbesetzung, darunter Martin Scorseses 200-Millionen-Dollar-Film „Killers of the Flower Moon„, Will Smiths Film „Emancipation“ und „Spirited“ mit Will Ferrell und Ryan Reynolds in den Hauptrollen.