Ende letzten Jahres gab Apple bekannt, dass das Unternehmen die weltweiten Rechte an der Doku „The Velvet Underground“ gekauft hat. Nun gibt es eine erste Kostprobe in Form des offiziellen Trailers.

Bei „The Velvet Underground“ handelt es sich um einem neuen Dokumentarfilm des Oscar-nominierten Regisseurs Todd Haynes („Carol“, „Far From Heaven“, „I’m Not There“) und Polygram Entertainment.

Apple beschreibt den Original-Film wie folgt

The Velvet Underground kreierte einen neuen Sound, der die Welt der Musik veränderte und seinen Platz als eine der am meisten verehrten Rock’n’Roll-Bands festigte. Unter der Regie des bekannten Filmemachers Todd Haynes zeigt „The Velvet Underground“, wie die Gruppe zu einem kulturellen Prüfstein wurde, der eine Reihe von Widersprüchen darstellt: Die Band ist sowohl zeitgemäß als auch zeitlos; literarisch und doch realistisch; verwurzelt in hoher Kunst und Straßenkultur.