Wie Deadline berichtet, wird vor dem Kinostart des James Bond-Films „No Time To Die“ (US-Start am 8. Oktober) eine 45-minütige Retrospektive mit dem Titel „Being James Bond“ über die Apple TV-App veröffentlicht. Der Rückblick kann vom 7. September bis zum 7. Oktober exklusiv über die Apple TV App kostenlos gestreamt werden.

„Being James Bond“ auf Apple TV

„Being James Bond“ von Metro Goldwyn Mayer (MGM) wird exklusiv auf der Apple TV App als kostenloser Verleih vor dem Kinostart des kommenden 25. Films der James Bond-Reihe, „No Time To Die“, zum Streamen zur Verfügung stehen. In der speziellen 45-minütigen Retrospektive reflektiert Daniel Craig über sein 15-jähriges Abenteuer als James Bond.

Der Rückblick soll nie zuvor gezeigtes Archivmaterial von „Casino Royale“ bis zum kommenden Abenteuer bieten. Bei der Gelegenheit teilt Craig seine persönlichen Erinnerungen im Gespräch mit den 007-Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli im Vorfeld seines letzten Auftritts als James Bond.

“Viele der hier Anwesenden haben mit mir an fünf Filmen gearbeitet“, sagte Craig während des Gesprächs mit den Filmproduzenten in „Being James Bond“. „Ich habe jede einzelne Sekunde dieser Filme geliebt, und besonders diesen, weil ich jeden Morgen aufgestanden bin und die Chance hatte, mit euch zu arbeiten, und das war eine der größten Ehren meines Lebens.“

Übrigens: Während von einem weltweiten Kinostart am 8. Oktober 2021 die Rede ist, kommt „Keine Zeit zu sterben“ (so der deutsche Titel) laut der offiziellen Webseite bereits am 30. September 2021 in die deutschen Kinos.

Being James Bond wurde von Baillie Walsh inszeniert und von Charlie Thomas, Carla Poole und Special Treats Productions produziert. Colin Burrows fungierte als ausführender Produzent. Nachfolgend der Trailer zur Retrospektive: