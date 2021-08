Eve für HomeKit steht ab sofort in Version 5.3 im Apple App Store als Download bereit. Das Update bietet Unterstützung für kommende Eve-Produkte und hat zudem verschiedene Fehlerbereinigungen im Gepäck.

Eve für HomeKit: Update auf Version 5.3 ist da

In den letzten jähren haben wir euch bereits auf zahlreiche Eve-Produkte und diverse Software-Updates aufmerksam gemacht. Nun gibt es Software-Neuigkeiten, diesen deuten jedoch an, dass in Kürze neue Hardware zur Verfügung stehen wird.

Vor Kurzem hat Eve System seiner HomeKit-App ein Update verpasst. Diese könnt ihr übrigens nicht nur nutzen, um Eve HomeKit-Produkte zu betreiben, ihr könnt sämtliche HomeKit-kompatible Produkte mit der App betreiben.

In den Release-Notes zu Version heißt es

Hallo zusammen und willkommen bei Eve 5.3! Dieses Release bringt viele große und kleine Änderungen und Optimierungen:

Verbesserte Oberfläche für Verdunkelungslösungen und Rollos

Eve MotionBlinds: Unterstützung für unser neuestes Mitglied der Eve-Familie, demnächst in Rollos von vielen ausgewählten Partnern auf der ganzen Welt erhältlich

Eve Aqua: verbesserter Zeitplaneditor

Thread-Netzwerkansicht: verbesserte Netzwerkvermessung und Anzeigereihenfolg

Thread-Netzwerkansicht: Analyse der intelligenten Netzwerkinfrastruktur und Vorschläge für Eve-Zubehör mit One-Tap-Kaufoption mit Apple Pay (sofern verfügbar

Optimiertes Erlebnis für kommende Versionen von iOS/iPadOS

Viele Verbesserungen in der gesamten App

Anfang dieses Jahres hatten wir euch auf die Kooperation des niederländischen Unternehmen Coulisse mit Eve Systems und die Markteinführung einer Reihe von Jalousien und weiteren Verdunkelungslösungen. Das Ganze soll natürlich smart per HomeKit gesteuert werden. Der Start der neuen Produkte war ursprünglich für das Ende des zweiten Quartals geplant. Diesen Zeitplan konnte man nicht ganz einhalten. Das App-Update deutet nun jedoch daraufhin, dass die Produktneuheiten in Kürze zur Verfügung stehen werden.