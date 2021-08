o2 hat angekündigt, dass das Unternehmen die sogenannte „o2 Netzkampagne“ startet. Ab dem 7. September erhalten Wettbewerbskunden, die zu o2 wechseln, einen Bonus in Höhe von 100 Euro. Dafür müssen sie bei Abschluss ihres o2 Free Laufzeitvertrages nur ihre bisherige Handynummer zu o2 mitnehmen.

o2 Netzkampagne: 100 Euro Wechselbonus für Wettbewerbskunden

In den kommenden Wochen wird Apple das iPhone 13 und iPhone 13 Pro auf den Markt bringen. Im Vorfeld bringt sich o2 bereits in Stellung. Erst kürzlich hatte das Unternehmen eine Webseite zur Vor-Registrierung ins Leben gerufen (hier der Direktlink) und nun kündigt das Mobilfunkunternehmen die o2 Netzkampagne an. Es gibt einen 100 Euro Wechselbonus für Wettbewerbskunden. Die Aktion startet am 07. September 2021.

Der Weg zu den 100 Euro Wechselbonus ist einfach. Bei Abschluss eines o2 Free oder o2 Free Unlimited Vertrages mit einer Laufzeit von 24 Monaten können Wettbewerbskunden die Portierung ihrer Rufnummer beauftragen. Diese muss bis spätestens vier Wochen nach o2 Vertragsbeginn erfolgt sein. Der Wechselbonus lässt sich mit den Tarifen für Junge Leute und 60 Plus kombinieren, die bereits 10 Euro Rabatt pro Monat erhalten. Zudem gilt der Wechselbonus auch für Kombiangebote aus Tarif und Smartphone, etwa aktuell das Samsung Galaxy S20 FE inkl. 20 GB Datenvolumen für nur 29,99 Euro pro Monat.

o2 schreibt Neukunden den Wechselbonus in 20 Raten zu 5 Euro als Rabatt auf die Grundgebühr der monatlichen Telefonrechnung gut. Flex Tarife, die jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen kündbar sind, berechtigen nicht zum Wechselbonus.

Der Wechselbonus ist übrigens Teil der Netzkampagne, mit der die Kernmarke von Telefónica Deutschland seit Mai auf die laut „connect“-Test „sehr gute“ Netzqualität aufmerksam macht. o2 erreicht mit seinem Mobilfunknetz 99 Prozent der Bevölkerung. Aktuell steht der Ausbau des 5G-Netzes im Fokus. Aktuell versorgen 2.300 5G-Antennen mehr als 80 Städte mit 5G. Bis Ende des Jahres soll o2 das 5G-Netz 30 Prozent der Bevölkerung erreichen, 2025 sollen es dann 100 Prozent sein. Bereits heute sind alle o2 Free Unlimited und fast alle o2 Free Tarife 5G-fähig.