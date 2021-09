In der neuesten Folge der Apollo-Effekt-Podcast-Reihe erörterte Katy Huberty, Analystin bei Morgan Stanley, das Potenzial eines „Apple Car“ und lobte bei der Gelegenheit auch Apple-CEO Tim Cook.

Wie MacRumors berichtet, spekuliert Huberty im Apollo-Effekt-Podcast, dass ein erfolgreiches Auto in Zukunft von seiner Hardware, Software und Dienstleistungen definiert wird – eine Kombination, für die Apple bekannt ist. Die Analystin erklärt:

„Wenn man darüber nachdenkt, was das Auto der Zukunft auszeichnen wird, dann ist es sicherlich die Kreativität bei neuen Lieferketten … Es geht um die vertikale Integration verschiedener Komponenten, Hardware-Design, Software und letztlich um die Dienstleistungen, die in diesem Auto angeboten werden können. Es geht um das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der Verbraucher und natürlich um die Marke, wenn es sich um ein Konsumprodukt handelt. Und in all diesen Kategorien ist Apple führend.“