Erst gestern hatten wir euch darüber informiert, dass „LEGO Star Wars Battles“ bald auf Apple Arcade verfügbar sein wird. Dies wird allerdings nicht das einzige Spiel sein, welches in den kommenden Wochen auf Apples Spiele-Abo-Dienst starten wird.

Apple hat angekündigt, dass „Crossy Road“ bald auf Apple Arcade erhältlich sein wird. Viele von euch werden den Endlos-Hopper bereits aus dem App Store kennen. Nun haben die Entwickler das Spiel für Apple Arcade neu aufgelegt.

Ähnlich wie bei Frogger habt ihr bei Crossy Road die Aufgabe, eine Straße mit Verkehr und Hindernissen zu überqueren. Dabei stehen euch zahlreiche Charaktere zur Auswahl, mit denen ihr das Abenteuer bewältigen könnt – von einem Huhn bis hin zu einem Pinguin.

Hinweis: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.

Coming Soon to Apple Arcade: Crossy Road+

Why did the chicken cross the road? If only @HipsterWhaleDev told us the secret to get to the other side. Jump and cluck across the streets, but watch out for obstacles along the way!

⏰ Set a reminder: https://t.co/MHbrgIkEXX pic.twitter.com/xNOtFAHfp5

— Apple Arcade (@AppleArcade) August 31, 2021