Für gewöhnlich machen wir euch immer freitags auf die neuen Inhalten auf Apple TV+ aufmerksam. Dies liegt daran, dass Apple immer freitags neuen Inhalte freigibt. In dieser Woche gibt es eine kleine Ausnahme. Ab sofort ist „9/11 – Im Krisenstab des US-Präsidenten“ auf Apple TV+ erhältlich. Weitere Inhalte folgen in gewohnter Manier im Freitag.

„9/11 – Im Krisenstab des US-Präsidenten“ auf Apple TV+ gestartet

Im Juli hatte Apple „9/11 – Inside the President´s War Room“ bzw. zu deutsch „9/11 – Im Krisenstab des US-Präsidenten“ angekündigt. Bei der Doku handelt es sich um eine Kooperation zwischen Apple und der BBC. Was passierte innerhalb des Weißen Hauses unmittelbar nach dem Anschlägen am 09. September?

Vermutlich werden die Meisten von uns eine konkrete Erinnerung an den 09. September 2001 haben. Die neue Apple Doku erzählt die Geschichte des 11. Septembers aus den Augen der Präsidentschaft, indem es einen beispiellosen Zugang zu den wichtigsten Entscheidungsträgern erhält, die für die Nation reagiert haben. Mit der Fokus gedenken Apple und die BBC dem 20. Jahrestag des Angriffs.

Konkret thematisiert der Film die 12 Stunden nach dem Angriff und bietet dabei seltene und einzigartige Einblicke in die Zwickmühle der Entscheidungsfindung gegen die Zeit, da die Beteiligten erstmals intime, aufschlussreiche und herzergreifende Details liefern. Unter anderem enthält der Dokumentarfilm nie zuvor gehörte Aussagen von Präsident George W. Bush, Vizepräsident Dick Cheney, Condoleezza Rice (nationale Sicherheitsberaterin), Colin Powell (Außenminister), Andy Card (Stabschef), Dan Bartlett (Kommunikationsdirektorin), Konteradmiral Deborah Loewer (Leiterin Lageraum) und weiteren Entscheidungsträgern.