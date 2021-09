Nachdem auf der WWDC im Juni angekündigt wurde, dass iOS 15 eine Unterstützung für digitale Ausweisdokumente in der Wallet App bringen wird, wurden nun die ersten US-Bundesstaaten benannt, die die Einführung des neuen Standards anführen werden. Es wurden 8 Bundesstaaten bekannt gegeben, die sich für die Verwendung von Apple Wallet IDs entschieden haben. Apple gibt zudem an, dass man bereits mit „vielen weiteren Staaten“ über die Einführung spricht.

Apple bereitet sich seit langem darauf vor, Ausweisdokumente auf iPhones zu speichern. Jetzt hat das Unternehmen die ersten US-Staaten bekannt gegeben, die sich bereit erklärt haben, Ausweisdokumente über Apple Wallet zu akzeptieren.

Arizona und Georgia werden die ersten sein, gefolgt von Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma und Utah. Gleichzeitig ermöglicht die Transportation Security Administration (TSA) an ausgewählten Sicherheitskontrollstellen an Flughäfen die Zusammenarbeit mit Apple Wallet.

„Die Aufnahme von Führerscheinen und Personalausweisen in Apple Wallet ist ein wichtiger Schritt in unserer Vision, die physische Geldbörse durch eine sichere und einfach zu bedienende mobile Geldbörse zu ersetzen“, so Jennifer Bailey, Vice President Apple Pay und Apple Wallet bei Apple, in einer Stellungnahme.

„Wir freuen uns, dass die TSA und so viele Bundesstaaten bereits an Bord sind, um Reisenden im ganzen Land dabei zu helfen, diese Funktion nur mit ihrem iPhone und ihrer Apple Watch zu nutzen“, fährt sie fort, „und wir sind bereits in Gesprächen mit vielen weiteren Staaten, da wir daran arbeiten, dies in Zukunft landesweit anzubieten.“