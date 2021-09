Eve Systems hat heute ein kostenloses Firmware-Update für Eve Thermo zur Verfügung gestellt, welches die aktuelle Generation des smarten Heizkörperthermostats um Thread-Unterstützung erweitert.

Eve Thermo (4. Generation) unterstützt jetzt Thread

Eve Thermo (4. Generation, Modellnummer: 20EBP1701) unterstützt jetzt Thread. Das kostenlose Update könnt ihr bequem über die Eve-App herunterladen. Es ermöglicht euch, euer Smart Home dank Thread-Technologie noch schneller, zuverlässiger und reichweitenstärker zu machen.

Mit dem Update macht Eve ein weiteres Geräte Thread-fähig und blickt damit auf die weltweit größte Auswahl an Smart-Home-Geräten, die HomeKit über Thread unterstützen. Knapp neun Monate nach Marktstart des HomePod mini, mit dem Apple HomeKit über Thread einführte, ist Eve Thermo bereits das achte Smart-Home-Gerät von Eve, das diese fortschrittliche Technologie unterstützt. In den vergangenen Monaten hatten wir euch unter anderem über die Thread-Updates für Eve Energy, Eve Door & Windows sowie Eve Light Switch informiert.

Thread ist im Übrigen zusätzlich eine wichtige Säule von Matter – dem Smart-Home-Standard der Zukunft. Hier ein kurzer Überblick

Über Thread

Thread ist eine eigens für Smart-Home Anwendungen entwickelte Technologie, um Geräte besser untereinander zu vernetzen. So können HomeKit-Produkte nicht nur über WLAN oder Bluetooth, sondern auch mittels Thread kommunizieren. Der große Unterschied ist, dass über Thread ein Mesh-Netzwerk aufgebaut wird. Intelligente Lichter, Thermostate, Steckdosen, Sensoren etc. sprechen so auch untereinander – ein Thread-Netzwerk ist nicht von einem zentralen Knotenpunkt abhängig, wie beispielsweise einer Bridge. Fällt ein Gerät aus, wird über das nächste kommuniziert.

Über Matter

Matter wurde gemeinsam von Apple, Amazon, Google und vielen führenden Smart-Home-Herstellern wie beispielsweise Eve entwickelt. Ziel ist es, dass man, unabhängig davon welches Smart Home-Gerät man kauft, dieses zu Hause in das existierende System integrieren kann – sei es HomeKit, Alexa, Google oder ein anderes. Thread ist, neben WLAN, eine der Säulen, auf der Matter aufbaut. Kauft man sich heute ein Thread-fähiges Gerät von Eve wird dieses in Zukunft Matter unterstützen.

