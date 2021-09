Philips Hue hat eine breite Palette von smarten Beleuchtungsprodukten angekündigt. Zu den neuen Produkten gehören vier neue farbverlaufsfähige Gradient-Produkte, neue White Ambiance Filament-Lampen, leistungsstärkere intelligente Leuchtmittel sowie neue Badezimmer- und Deckenleuchten.

Philips Hue kündigt zahlreiche neue Lampen und Leuchten an

Es zeichnete sich bereits ab, dass Philips Hue im Spätsommer neue Produkte vorstellen wird. So nutzt das Unternehmen den heutigen Tag, um eine Vielzahl an Neuheiten anzukündigen, die im Laufe des Septembers und Oktobers in den Handel gelangen.

Neue Philips Hue Play Gradient Light Tube

Philips Hue erweitert die Gradient-Kollektion um die brandneue Philips Hue Play Gradient Light Tube. Sie verfügt über die Gradient-Technologie, bei der mehrere Lichtfarben in einer einzigen Lampe oder Leuchte ineinander übergehen, und ist speziell für die Platzierung unter einem Fernseher konzipiert. In Weiß und Schwarz und in zwei Längen verfügbar, fügt sich die Play Gradient Light Tube in jeden Einrichtungsstil ein und vervollständigt das Heimkinoerlebnis.

Philips Hue Sortiment an smarten Lampen wird größer (und heller!)

Alle bisherigen Philips Hue Filament Lampen sind jetzt auch als White Ambiance Ausführung erhältlich, sodass sie jeden Weißton von warmem bis kaltem Licht (2.200 – 6.500 Kelvin) bieten. Die intelligenten LED-Lampen im Vintage-Stil sorgen mit hellem, kühlem Licht für Konzentration während des Arbeitstages und wechseln dann zu gedimmten Goldtönen, um ein gemütliches und warmes Ambiente zum Entspannen zu schaffen. Auch ausgeschaltet sind sie ein dekoratives Highlight. Das Filament-Sortiment wird darüber hinaus um eine Filament E14 Kerzenlampe als White-Variante mit einer Farbtemperatur von 2.100 Kelvin erweitert.

Außerdem sind die ikonischen smarten Philips Hue Lampen in ihren White, White Ambiance sowie White and Color Ambiance Ausführungen jetzt auch als Varianten mit 1.100 und 1.600 Lumen erhältlich und ermöglichen Nutzern die Wahl der perfekten Helligkeit für jede Aktivität und jeden Bereich des Zuhauses.

Neue Philips Hue Deckenleuchten

Die neue Reihe der Philips Hue Deckenleuchten bringt Millionen von Farben in jedes Wohn- oder Schlafzimmer. Die Philips Hue Surimu Panelleuchte schließt beinahe bündig mit der Decke ab und ist sowohl in rechteckigem als auch in quadratischem Design erhältlich – ideal, um das Raumgefühl in kleineren Wohnbereichen oder Wohnungen mit niedrigeren Decken zu verbessern. Zusätzlich erhalten alle Panels eine Easy Installation Vorrichtung, die eine einfache Montage ermöglicht. Die Philips Hue Enrave Deckenleuchte ist in Schwarz und Weiß erhältlich und bietet warm- bis kaltweißes Licht für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Küche.

Die Enrave ist auch als Pendelleuchte verfügbar und gibt in dieser Ausführung ein starkes Licht nach unten auf einen Esstisch oder eine Kücheninsel ab, während sie gleichzeitig einen subtilen, dekorativen Lichtschein nach oben erzeugt. Im späteren Verlauf des Jahres wird außerdem die Philips Hue Infuse Deckenleuchte erhältlich sein, die mit dezentem indirektem Licht an der Decke für weiße und farbige Illumination sorgt

Neue Philips Hue Badezimmerleuchten schaffen eine Spa-Atmosphäre im eigenen Bad

Smarte Beleuchtung im Badezimmer kann dazu beitragen, sich jeden Morgen erfrischt und bereit für den Tag zu fühlen oder sich abends entspannen zu können. Für eine angenehme Atmosphäre sorgt der Philips Hue Xamento Einbauspot in minimalistischem Chrom-Design, der als erste Philips Hue Leuchte die Auswahl aus Millionen von Lichtfarben auch ins Badezimmer bringt. Später im Jahr wird diese Reihe zudem mit der Philips Hue Xamento Deckenleuchte ergänzt, die ebenfalls weißes und farbiges Licht spendet. Schon jetzt bietet als weitere Neuheit die Philips Hue Devere Deckenleuchte eine Kombination aus leistungsstarkem warm- bis kaltweißem Licht und indirekten Beleuchtungseffekten.

Verfügbarkeit und Preise (alle UVP inkl. MwSt.)

Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip

Erhältlich ab 14. September: EUR 149,99 / CHF 184,95 (2 Meter); EUR 59,95 / CHF 74,95 (1 Meter Erweiterung)

Philips Hue Gradient Signe Tisch- oder Stehleuchte

Erhältlich ab 14. September: EUR 199,99 / CHF 269,00 (Tischleuchte); EUR 299,99 / CHF 404,00 (Stehleuchte)

Philips Hue Play Gradient Light Tube

Erhältlich ab 26. Oktober: EUR 179,99 / CHF 219,95 (kompakt); EUR 199,99 / CHF 244,95 (groß)

Philips Hue White Ambiance Filament Lampen

Erhältlich ab 1. September: EUR 29,99 / CHF 34,95 (A60); EUR 39,99 / CHF 49,95 (ST64); EUR 39,99 / CHF 49,95 (G93); EUR 49,99 / CHF 59,95 (ST72); EUR 49,99 / CHF 59,95 (G125)

Philips Hue White, White Ambiance sowie White and Color Ambiance Lampen 1100 Lumen

Erhältlich ab 1. September: EUR 19,99 / CHF 24,95 (Einzelpack White); EUR 34,99 / CHF 44,95 (Einzelpack White Ambiance); EUR 59,99 / CHF 74,95 (Einzelpack White and Color Ambiance)

Philips Hue White, White Ambiance sowie White and Color Ambiance Lampen 1600 Lumen Erhältlich ab 12. Oktober: EUR 24,99 / CHF 29,95 (Einzelpack White); EUR 49,99 / CHF 59,95 (Einzelpack White Ambiance); EUR 69,99 / CHF 84,95 (Einzelpack White and Color Ambiance)

Philips Hue White Filament Kerzenlampe

Erhältlich ab 1. September: EUR 29,99 / CHF 34,95 (Einzelpack); EUR 49,99 / CHF 59,95 (Doppelpack)

Philips Hue Surimu Panelleuchte

Erhältlich ab 14. September: EUR 269,99/ CHF 364,00 (1200 x 300 mm); EUR 269,99 / CHF 364,00 (600 x 600 mm)

Philips Hue Enrave Deckenleuchte Erhältlich ab 12. Oktober: EUR 99,99 / CHF 134,00 (S); EUR 159,99 / CHF 214,00 (M); EUR 219,99 / CHF 299,00 (L); EUR 259,99 / CHF 349,00 (XL)

Philips Hue Enrave Pendelleuchte

Erhältlich ab 12. Oktober: EUR 239,99 / CHF 324,00

Philips Hue Infuse Deckenleuchte

Erhältlich später im Jahr: EUR 189,99 / CHF 259,00 (M); EUR 249,99 / CHF 339,00 (L)

Philips Hue Devere Deckenleuchte

Erhältlich ab 12. Oktober: EUR 169,99 / CHF 229,00 (M); EUR 229,99 / CHF 309,00 (L)

Philips Hue Xamento Einbauspot Erhältlich ab 1. September: EUR 74,99 / CHF 99,00 (Einzelspot); EUR 199,99 / CHF 269,00 (Dreierspot)

Philips Hue Xamento Deckenleuchte