Amazon macht seinen Sprachassistenten bei uns in Deutschland wieder ein Stückchen besser. So wurde die Alexa-Funktion Simultanübersetzungen für Anwender in Deutschland freigeschaltet.

Simultanübersetzungen mit Alexa in Deutschland verfügbar

Alexa Simultanübersetzungen helfen bei Unterhaltungen zwischen Personen, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Die neue Funktion nutzt Amazons Spracherkennung und die neuronale maschinelle Übersetzung, um den Beteiligten bei der Kommunikation zu helfen – ohne einen menschlichen Übersetzer. Die Funktion steht über alle Echo-Geräte zur Verfügung. Sie unterstützt die Übersetzung zwischen Deutsch und einer der folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, oder Italienisch.

Um Alexa Simultanübersetzungen nutzen zu können, reicht es aus, wenn ihr beispielsweise sagen „Alexa, übersetze Spanisch.“. Alexa beginnt daraufhin, beide Seiten des Gesprächs auf Deutsch und Spanisch zu dolmetschen. Anwender, die ein Echo-Show-Gerät verwenden, können sich neben der Audioübersetzung auch eine visuelle Übersetzung anzeigen lassen. Um die Simultanübersetzung eines Gesprächs zu beenden, sagen Nutzer einfach „Alexa, stopp.“.

Zusätzlich zu Simultanübersetzungen kann Alexa auf Wunsch ein Wort oder einen Satz in eine der zahlreichen von Alexa unterstützten Sprachen übersetzen. Ihr könnt beispielsweise einfach fragen „Alexa, wie sage ich ‚Apfel‘ auf Englisch?“ und Alexa antwortet. Über die dynamische Sprachauswahl konnten Nutzer bereits zuvor in mehr als einer Sprache mit Alexa interagieren, ohne dabei die Einstellungen zu ändern. Dies sind nur ein paar Beispiele dafür, wie Amazon die Kommunikation mit anderssprachigen Personen einfacher macht oder das Erlernen und Üben neuer Sprachen unterstützt.