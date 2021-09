Im Juni hatten wir euch über den Start von „Today at Apple Creative Studios“ informiert. Los ging es in Los Angeles und Peking, gefolgt von Bangkok und London. Wie Apple nun bekannt gibt, fällt in Kürze der Startschuss in Chicago und Washington, D.C.

„Today at Apple Creative Studios“ startet in Chicago und Washington, D.C.

Bei „Today at Apple Creative Studios“ handelt es sich um eine globale Initiative von Apple, die unterrepräsentierten Gemeinschaften auf der ganzen Welt karrierefördernde Mentoren, professionelles Training, kreative Ressourcen und Zugang zu Apples kompletter Produktpalette an iPhone, iPad und Mac bieten wird.

Nach den kürzlich gestarteten Creative Studios in Los Angeles, Peking, Bangkok und London kommt das Mentorenprogramm von „Today at Apple“ nun auch zu jungen Kreativen in Washington und Chicago.

„Wir freuen uns sehr, dass wir junge Menschen aus unterrepräsentierten Gemeinschaften mit Künstlern und Mentoren zusammenbringen können, die sie in Washington und Chicago anleiten und inspirieren“, so Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail + People bei Apple, in einer Pressemitteilung.

Das Programm für Chicago wird ab dem 18. September fünf Wochen lang laufen. Die in Chicago ansässigen Fotografen Mercedes Zapata und Sebastian Hidalgo führen die Teilnehmer durch eine Reihe von Porträt- und journalistischen Aufgaben.

In Washington, D.C., wird sich eine sechswöchige Version des Programms ab dem 20. September auf das Schreiben und Kinderliteratur konzentrieren.

Laut Apple hat die Initiative bisher 24 gemeinnützige und kommunale Organisationen mit 80 Künstlern, Mentoren und Branchenexperten zusammengebracht.