Apple hat bekannt gegeben, das das Unternehmen am Samstag mit Apple Changsha den ersten Apple Store in der Provinz Hunan eröffnen wird. Der neue Store wird in der Provinzhauptstadt einen bequemen Zugang für Apple Kunden in ganz Zentralchina bieten.

Apple Changsha öffnet Samstag in China

Während der COVID-19 Pandemie hat Apple die Eröffnung neues Stores ausgesetzt. Seit wenigen Wochen finden wieder Neueröffnungen statt. Der nächste Store, den Apple eröffnen wird, wird am kommenden Samstag „Apple Changsha“ sein.

„Wir freuen uns sehr, in Changsha zu eröffnen, einer Gemeinschaft voller Kreativität und tiefgreifendem Kulturerbe“, sagte Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People von Apple. „So viele unserer Teammitglieder sind bereits in der Provinz Hunan zu Hause und sind bereit, ihre Nachbarschaft bei Apple Changsha willkommen zu heißen und zu unterstützen.“

Der neue Apple Store befindet sich im beliebten Einkaufszentrum Changsha IFS und blickt auf die belebte Huangxing Road, eine der wichtigsten Attraktionen der Stadt. Besucher, die den Store von außen betreten, werden auf die einzigartig gestaltete, doppelhohe Fassade stoßen, die mit einer völlig neuen Verlaufsform und einer verspiegelten Beschichtung versehen ist, die den Übergang von oben nach unten verwischt und das Erscheinungsbild zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten verändert. Die komplett neue Glasfassade wurde nachhaltig in Tianjin, China, hergestellt und ist der erste Apple Store weltweit, der diese Fassadentechnik nutzt.