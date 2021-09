Begleitend zu seinen Original-Serien und -Filmen veröffentlicht Apple regelmäßig auf YouTube kurze Videos, die das Interesse an einem bestimmten wecken sollen. Ab sofort steht jeweils zu „CODA“ und „Lisey´s Story“ ein neues Video zur Ansicht bereit.

Wir möchten euch zu „CODA“ kurz ins Boot holen. Der Film erzählt die Geschichte eines siebzehnjährigen Mädchens namens Ruby (gespielt von Emilia Jones), die das einzige hörende Mitglied einer gehörlosen Familie ist. Sie trägt den Spitznamen „CODA“ oder „child of deaf adults“ (Kind von gehörlosen Erwachsenen). Ihr komplettes Leben dreht sich darum, als Dolmetscherin für ihre Eltern (Marlee Matlin, Troy Kotsur) zu fungieren und jeden Tag vor der Schule mit ihrem Vater und ihrem älteren Bruder (Daniel Durant) auf dem maroden Fischerboot der Familie zu arbeiten. Als sich Ruby eine einmalige Chance anbietet, ist sie hin- und hergerissen zwischen den Verpflichtungen gegenüber ihrer Familie und dem Verfolgen ihrer eigenen Träume

In der Videobeschreibung heißt es

„Lisey’s Story“ basiert auf dem Bestseller-Roman von Stephen King und wurde vom Autor selbst adaptiert. Es handelt sich um einen zutiefst persönlichen Thriller, der Lisey Landon (gespielt von Moore) zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, des berühmten Schriftstellers Scott Landon (gespielt von Clive Owen) thematisiert. Eine Reihe beunruhigender Ereignisse lassen Lisey Erinnerungen an ihre Ehe mit Scott aufkommen, die sie absichtlich aus ihren Gedanken verbannt hat. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Däne DeHaan, Sung Kang und Ron Cephas Jones spielen neben Moore und Owen die Hauptrolle.

Hier liest sich die Videobeschreibung wie folgt

Boo’ya Moon ist das, was Sie daraus machen – und ein wichtiger Bestandteil des Stephen King-Multiversums. Schließen Sie sich Pablo Larraín, J.J. Abrams und den Darstellern an und erkunden, wie jeder Charakter in Liseys Geschichte Boo’ya Moon anders erlebt hat. Sieh dir jetzt alle Folgen von Liseys Story an, nur auf Apple TV+.