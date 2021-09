Für Nutzer der iOS 15 Beta hat Apple damit begonnen, ihre Zustimmung zur Aktivierung von personalisierter Werbung für ihre Apple ID einzuholen. Dies ermöglicht es Apple, die Kaufhistorie im App Store und verschiedene andere demografische Daten zu verwenden, um zu bestimmen, welche Werbung in den Apps „News“ und „Aktien“ angezeigt wird, sowie für die Ausrichtung von Suchanzeigen im App Store.

Das Apple Ad Targeting, oder „Personalisierte Werbung“, wie Apple es auch nennt, war bisher standardmäßig aktiviert, ohne dass es eine entsprechende Meldung gab. Die Nutzer mussten sie selbst über die Einstellung deaktivieren („Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Apple-Werbung“).

Die Tatsache, dass die Einstellung standardmäßig aktiviert war, hat zu kartellrechtlichen Bedenken geführt, zumal Apple mit der Einführung der „App Tracking Transparenz“ die Möglichkeiten von Werbenetzwerken Dritter eingeschränkt hat, einzelne Nutzer anzusprechen. In Frankreich beispielsweise sieht sich Apple derzeit mit einer Kartellbeschwerde konfrontiert, der zufolge die Apple-Nutzer unzureichend über die Verwendung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der personalisierten Werbung informiert wurden.

Apple is throwing this screen at people when they open the App Store on iOS 15 and that’s a thing that now happens.

At least Apple is asking, I guess. pic.twitter.com/woXNdteqBR

— Oliver Haslam (@OliverJHaslam) September 2, 2021