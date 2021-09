Nulltarif-Optionen wie Telekom StreamOn und der Vodafone Pass werden schon länger von der EU genauer unter die Lupe genommen, da sie gegen die Netzneutralität verstoßen würden. Nun gibt es neue Urteile, die sich gegen die Angebote der Telekom und Vodafone richten.

Nulltarif-Optionen verstoßen gegen EU-Recht

Ist das Datenvolumen aufgebraucht, wird die Surf-Geschwindigkeit bei Mobilfunktarifen in der Regel gedrosselt. Beim sogenannten Zero Rating (oder Nulltarif-Optionen) wird jedoch der Traffic bestimmter Partnerangebote nicht auf das Datenvolumen angerechnet. So auch bei Telekom StreamOn und dem Vodafone Pass. Laut einem vorangegangenen Urteil verletzt dieses Verhalten die „Neutralität des Internets“, da der Datentransfer unterschiedlich behandelt wird. Die Netzneutralität besagt im Wesentlichen, dass alle Daten im Internet gleich behandelt werden müssen.

Die Nulltarif-Optionen verstoßen gegen die EU-Verordnung über den Zugang zum offenen Internet. Das hat nun der Europäische Gerichtshof (EuGH) in mehreren Urteilen (Az. C-854/19, C-5/20 und C-34/20) bestätigt, als er auf die Fragen von deutschen Gerichten einging, die sich mit Rechtsstreitigkeiten rund um die Tarife von Vodafone und der Telekom befassen.

Die langjährigen Gerichtsverfahren wurden vom Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) und der Bundesnetzagentur angestrengt. Ob die betroffenen Netzbetreiber ihre Produkte anpassen oder sie komplett abschaffen, ist derzeit nicht bekannt. Zudem hat die Entscheidung eine Signalwirkung für andere Anbieter, die solche Angebote wohl nicht mehr machen können.