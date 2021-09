Lange Zeit lohnt es sich zum Monatsanfang einen Blick in die Telekom MeinMagenta zu werfen, um sich ein Datengeschenk abzuholen. Vor Kurzem stellte die Deutsche Telekom ihr monatliches 500MB Geschenk allerdings ein. Aus Unternehmenskreisen ist jedoch zu hören, dass die Telekom an neuen Aktionen arbeitet. Von daher bleibt uns vorerst nichts anderes übrig, als zum Monatsanfang auf Telekom StreamOn zu blicken. Dort wurden zwei neue Partner aufgenommen.

Telekom StreamOn: tolino und MEGARADIOmix an Bord

Monat für Monat nimmt die Telekom auch neue StreamOn-Partner auf. Zwar ist die Anzahl der Neuankömmlinge deutlich niedriger als vor früher, nichtsdestotrotz ist es erfreulich, dass immer noch vereinzelte Partner hinzustoßen.

Im Monat September begrüßt die Telekom tolino und MEGARADIOmix. Über die tolino App könnt ihr zahlreiche eBooks und Hörbücher in den Shops von Thalia, Hugendubel, Weltbild, bücher.de, ebook.de, Osiander, Orell Füssli, Mayersche und mehr entdecken. Mit der kostenlosen MEGARADIOmix-App könnt ihr via Livestream weltweit hören. 24/7 Classics und HITS nonstop gemixt. Von Deutschlands Radio-DJ Nummer 1 – Enrico Ostendorf. Wählt in der App zwischen den beliebten Radioprogrammen von MEGARADIOmix Berlin und MEGA RADIO Bayern.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass die Telekom im August 2021 bereits weheres und Vodafone GigaTV aufgenommen hatte.

Mit der passenden StreamOn-Option könnt ihr auf zahlreiche Apps zugreifen, ohne dass der Datenverbrauch auf euer im Tarif inkludiertes Datenvolumen angerechnet wird. Zugegebenermaßen sind in den letzten Monaten nur sehr wenige neue StreamOn-Partner hinzugestoßen. Dies liegt vermutlich daran, dass mehrere Hundert Medien-Apps bereits vertreten sind. Zumindest sind nahezu alle namhaften Apps an Bord.

Hier geht es direkt zu Telekom StreamOn