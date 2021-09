Vor rund zwei Wochen hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass in Kürze wieder „Today at Apple“-Sessions vor Ort in den Apple Stores stattfinden werden. Nun kommt die kurze Erinnerung. Ab sofort könnt ihr wieder kostenlose Workshops in den Apple Stores buchen und an diesen vor Ort teilnehmen.

„Today at Apple“-Sessions finden ab sofort wieder vor Ort in den Apple Store statt

Apple bietet zwar mittlerweile „Today at Apple at Home“-Sessions an und hat damit begonnen, „Today at Apple“-Videos auf YouTube zu veröffentlichen, es geht doch nichts über eine persönliche Session vor Ort in einem Store.

Zum Monatswechsel ist Apple in Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern dazu übergegangen, wieder „Today at Apple“-Workshops in seinen Retail Stores anzubieten.

Ruft die „Today at Apple“-Webseite auf, wählt einen Store in der Nähe aus und schon seht ihr, welche Workshops in einem Store eurer Wahl angeboten werden. Exemplarisch haben wir auf Apple Rosengasse in München. Dort könnt ihr in den kommenden Tagen diverse Sessions zu den Themen Fotografie, Kreativität, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch etc. buchen.

Apple betont, dass vor Ort Schutzmaßnahmen gelten. Gleichzeitig bittet Apple alle Teilnehmer, bei der Session eine Maske zu tragen.