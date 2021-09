Es gehört schon zur Tradition, dass sich Apple Arcade kurz vor dem Wochenende zu Wort meldet, neue Spiele ankündigt, Updates bewirbt oder neue Games in Aussicht stellt. An diesem Freitag gibt es gleich drei Neuankömmlinge auf dem Apple Abo-Spiele-Dienst. Die Rede ist von „Zen Pinbal Party“, „Layton´s Mystery Journey“ und „MasterChef: Let´s Cook“.

3 neue Spiele für Apple Arcade

„Zen Pinball Party“ von Zen Studios. Apple Arcade-Gamer können sich auf das ultimative Flipper-Erlebnis, mit sorgfältig gestalteten Tischen freuen, die von den beliebtesten Flipper-Klassikern inspiriert sind. Man kann mit seinen Freunden und seiner Familie um die höchste Punktzahl wetteifern und an dem einzigartigen Tisch von DreamWorks‘ Kung Fu Panda antreten.

Zen Pinball Party bietet das ultimative Flipper-Erlebnis mit sorgfältig gestalteten Tischen, die von einigen der größten Marken von DreamWorks Animation und Hasbro sowie von beliebten Flipper-Klassikern inspiriert sind. Die Spieler wetteifern mit Freunden und Familie um die höchste Punktzahl an lustigen und einzigartigen Tischen wie Trolls von DreamWorks Animation, Kung Fu Panda, Drachenzähmen leicht gemacht, Hasbros My Little Pony, Williams‘ Theatre of Magic, Attack from Mars und viele mehr.

„Layton’s Mystery Journey“ entwickelt von Level-5 aus Japan. Es ist der erste offizielle Titel der Layton-Reihe, der auf Mobilgeräten spielbar sein wird, bei dem Apple Arcade-Gamer:innen Katrielle Layton auf ihrem kniffligen Abenteuer im Herzen von London begleiten, um das mysteriöse Geheimnis über das Verschwinden ihres Vaters, dem berühmten Professor Hershel Layton, zu lüften. Auf dieser Reise lernt man die berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen, während man von einem ungelösten Fall zum Nächsten eifert.

Das von LEVEL-5 entwickelte Spiel „Layton´s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre“ ist der neueste Teil in der erfolgreichen Layton-Reihe und der erste offizielle Titel, der auch auf Mobilgeräten spielbar sein wird. Begleite Katrielle Layton auf ihrem kniffligen und komischen Abenteuer im Herzen von London und hilf ihr, das Geheimnis um das Verschwinden ihres Vaters, dem berühmten Professor Hershel Layton, zu lüften. Auf deiner Reise wirst du die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt kennenlernen – von den Houses of Parliament bis zur Tower Bridge –, während Kat auf ihrem treuen Fahrrad durch die Straßen radelt und einen ungewöhnlichen Fall nach dem anderen löst … und dabei die Verschwörung der Millionäre aufdeckt.

„MasterChef: Let’s Cook!“ des amerikanischen Spiele-Entwicklers Tilting Point. In MasterChef: Let’s Cook!, schlüpft man in die Rolle eines Chefkochs und kann in rasanten und einmaligen Kochwettbewerben zeigen, was man am Herd draufhaut. Spieler können ihre Zutaten selbst auswählen, zubereiten und ihre köstlichen Gerichte servieren. Im Multiplayer-Modus kann man gegen andere Spieler auf der ganzen Welt antreten und seine Kreationen präsentieren.