In dieser Woche gibt es keine Serie und keinen Film der seine Premiere auf Apple TV+ feiert. Dafür gibt es zu verschiedenen Serien, die bereits angelaufen sind, neue Inhalte. Am meisten freuen wir uns über die neuen Episoden zu „Ted Lasso“ und „SEE“.

Apple TV+: Neue Folgen sind gestartet

Ab sofort stehen neue Folgen zu Ted Lasso – Staffel 2“, „SEE – Staffel 2“, „Mr. Corman“ und „Truth Be Told – Staffel 2“ zur Ansicht bereit.

Staffel 202 zu „SEE“ trägt die Bezeichnung „Für immer!“. Baba begegnet einem alten Feind. Jerlamarel kämpft mit der Tatsache, für immer blind zu sein. Bei „Ted Lasso“ geht es mit Folge 207 „Kopfsache“ weiter. Nachdem es für Richmond wieder aufwärts geht, ist es an der Zeit für alle, sich persönlichen Problemen zu widmen, wie Teds Unbehagen, Nates Selbstbewusstsein und Roys Bedarf an Zuwendung.

Folge 6 von „Mr. Corman“ trägt die Bezeichnung „Das Begräbnis“. Josh verbringt den Tag mit seiner Ex-Freunden. In Folge 203 „Verräter“ zu „Truth Be Told“ findet Poppy heraus, dass auch Ramon, Micahs Assistent einiges zu verbergen hat. Micahs Mißtrauen denen gegenüber, die ihm am nächsten stehen, wächst.