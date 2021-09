Die Apple Watch 7 ist dieser Tage in aller Munde. Dies liegt daran, dass in den vergangenen eins, zwei Wochen verhältnismäßig viele Informationen zur neuen Generation aufgetaucht sind. So langsam aber sicher bilden wir uns ein, dass wir einen guten Überblick haben, was uns erwartet. Ein paar Unbekannte gibt es allerdings weiterhin. Fraglich ist beispielsweise, ob alte Armbänder kompatibel sein werden. Zudem haben wir ein Mockup für euch, welches euch einen Einblick gibt, wie sich das größere Display auswirken wird.

Bis einschließlich der Apple Watch 3 setzte Apple auf die Größen 38mm und 42mm. Mit der Apple Watch 4 schwenkte der Hersteller auf die Größen 40mm und 44mm um. Der Apple Watch 7 wird nachgesagt, dass diese 41mm bzw. 45mm groß sein wird. aktuellen Informationen setzt Apple bei der Apple Watch 7 auf eine Displaydiagonale von 1,9 Zoll mit 396 x 484 Pixel. Im Vergleich dazu kommt bei der Apple Watch 6 ein 1,78 Zoll Display mit einer Auflösung von 368 x 448 Pixel zum Einsatz. Dies stellt einen Sprung von rund 16 Prozent dar. Um das neue Display voll ausschöpfen zu können, wird Apple neue Zifferblätter exklusiv für die Apple Watch 7 anbieten.

9to5Mac hat ein Mockup erstellt, welches euch das Display der neuen Apple Watch 7 näher bringt und dieses mit den Displays der Apple Watch 3 und Apple Watch 6 vergleicht. Bei nahezu gleichbleibender Gehäusegröße holt Apple noch einmal mehr aus dem Display heraus.

Apple wird die Größe der Apple Watch 7 anpassen, davon sind wir mittlerweile überzeugt. Das Gehäuse wird jeweils um 1mm anwachsen und zudem wird Apple auf ein flach-kantigeres Design setzen. Bis dato waren die Armbänder untereinander kompatibel.

Welche Philosophie verfolgt Apple bei der Apple Watch 7? Leaker UnclePan sprach kürzlich davon, dass ältere Apple Watch Armbänder mit der Apple Watch 7 kompatibel sein werden. Max Weinbach ist hingegen zu Ohren gekommen, dass dies nicht der Fall ist.

Fwiw I’ve heard from an Apple store employee that they’re not getting anymore 40/44mm bands in and expect the new Apple watch to use different bands that won’t be compatible with old watches https://t.co/BY9D8WQLFf

— Max Weinbach (@MaxWinebach) September 2, 2021