Es ist wieder soweit. Amazon lädt seine Prime-Kunden über das Wochenende zum sogenannten Filmabend ein und schickt insgesamt 44 Filme ins Rennen. Diese lassen sich aktuell für je 0,99 Euro ausleihen.

In regelmäßigen Abständen lädt Amazon zum Prime-Filmabend. Dies bedeutet, dass der Online Händler eine bestimmte Anzahl an Filmen in den Fokus rückt und diese zum Preis von nur 0,99 Euro ausgeliehen werden können. Genau genommen, ist es nicht nur ein Filmabend, sondern gleich mehrere. Die Aktion läuft bis zum Sonntag (05. September 2021).

Wie bereits erwähnt, könnt ihr euch insgesamt 44 Filme zum Preis von je 0,99 Euro ausleihen. Beim ersten Blick auf die Filmauswahl lässt sich festhalten, dass für Groß und Klein sowie für Jung und Alt das passende Angebot dabei sein sollte. Sicherlich ist nicht jeder Film ein Highlight, ein paar spannende „Streifen“ sind jedoch dabei.

Solltet ihr an diesem Wochenende keine Zeit für einen Filmabend haben (weil ihr lieber das gute Wetter genießen wollt), so stellt dies kein Problem dar. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Hier geht es zu den Filmen.