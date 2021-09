Mit „Little America“ hatte Apple letztes Jahr einen Hit gelandet. Mit acht Episoden war die Anthologie-Serie jedoch schnell gesehen, weswegen es umso erfreulicher ist, dass Apple eine zweite Staffel plant, dessen Dreharbeiten laut der Co-Schöpferin der Serie, Emily V. Gordon, Anfang nächsten Jahres starten werden.

Zweite Staffel von „Little America“

Inspiriert von den wahren Geschichten, die im Epic Magazine vorgestellt wurden, dreht sich „Little America“ um Kurzgeschichten aus dem Alltag von Immigranten in Amerika. Jede Episode behandelt eine völlig neue Geschichte, die losgelöst von allen anderen steht. Nach acht Folgen ist die Anthologie-Serie noch nicht zu Ende, und so arbeiten die Produzenten Lee Eisenberg, Kumail Nanjiani und Emily V. Gordon bereits an einer zweite Staffel.

Der Drehplan für die zweite Staffel wurde in einem Tweet von Gordon bekannt gegeben, die zusammen mit Nanjiani an der Serie schreibt. Anscheinend war der Drehstart ursprünglich früher geplant, aufgrund der Gesundheitskrise verzögerte sich dieser jedoch. In dem Tweet heißt es:

„Little America kommt zurück! Unsere Serie ist für Dreharbeiten in Zeiten der Pandemie denkbar ungeeignet, da wir viele internationale Schauspieler und in jeder Folge eine andere Besetzung haben. Aber wir bereiten uns auf die Dreharbeiten Anfang nächsten Jahres vor!“

Little America *is* coming back! Our show is uniquely UNsuited to shooting in pandemic times, as we have a lot of international actors and a different cast each episode. But we’re prepping to shoot early next year! — Emily V Gordon (@emilyvgordon) September 2, 2021

Die erste Staffel wurde im Januar 2020 veröffentlicht und erhielt überwiegend positive Kritiken und Award-Nominierungen. Einige Kritiker hatten die Serie sogar zur besten Apple-Serie gekürt, da sie ein „notwendiges Gegenmittel in der vergifteten Debatte rund um eine Einwanderungspolitik in den USA unter der Regierung Trump“ sei, hieß es letztes Jahr stellvertretend in einer Rezension. Die Resonanz war sogar so positiv, dass Apple die Serie verlängerte, noch bevor die erste Staffel gestartet war. „Little America“ war auch die erste Apple TV+ Serie, die einen begleitenden Podcast erhielt.