Nicht nur die Deutsche Telekom informiert dieser Tage über die 5G-Abdeckung auch Vodafone hat eine neue Sachstandsmeldung abgegeben und spricht von deiner 5G-Abdeckung von 33 Prozent in Nordrhein-Westfalen.

Vodafone informiert wie folgt „LTE für nahezu alle, 5G für über ein Drittel der Menschen, ein fast flächendeckendes IoT-Netz für Unternehmen“.

Seit der Unterzeichnung des des ersten Mobilfunkpaktes in Nordrhein-Westfalen vor drei Jahren hat Vodafone unzählige geschlossene Funklöcher in Gemeinden, auf Autobahnen und Bahnstrecken geschlossen. Die Kooperation mit dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen wird jetzt mit dem Mobilfunkpakt 2.0 fortgesetzt.

Zeitgleich hat Vodafone NRW zum 5G Pionier in Deutschland gemacht. Kein Vodafone-Netz ist schneller gewachsen. Mittlerweile erreicht es über ein Drittel aller Menschen in dem Bundesland. Und auch das reaktionsschnellste und modernste 5G Standalone Netz Europas startete in NRW und wird aktuell an 1.000 Stationen in 170 Städten ausgebaut. Datenaustausch in Echtzeit, Network Slicing, mehr Reichweite und geringer Stromverbrauch machen 5G Standalone insbesondere für Unternehmen interessant. Dazu kommt noch das Maschinennetz Narrow-Band IoT, dass der größte Vernetzer Deutschlands fast flächendeckend ausgebaut hat. Dabei treiben die Düsseldorfer den Netzausbau nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land: Mit Dynamic Spectrum Sharing kommt 5G auch dorthin, wo bisher meist nur langsames DSL verfügbar war.