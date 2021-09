Ausgewählten Apple-Mitarbeitern wurden diese Woche besondere Erinnerungsstücke für ihre Mitarbeit an der Entwicklung von AirTag und der Teilnahme an der Fitness-Challenge „Close Your Rings“ überreicht.

Apple-Mitarbeiter zeigen ihre Geschenke

Den Designern, die am AirTag-Projekt mitgearbeitet haben, wurde ein Präsentationscase überreicht, in dem AirTags kreisförmig angeordnet sind. Die Tracker wurden jeweils mit der eingravierten Unterschrift eines Designers versehen. Das Display, das auf einem Foto des Produktdesigners Frank de Jong auf LinkedIn zu sehen ist, ging an die Teammitglieder de Jong, Arian Behzadi, Christine Franco, Corey Wang, Marcel van Os und Nicole Ryan.

Apple-Mitarbeiter, die an der diesjährigen „Close Your Rings“-Herausforderung teilgenommen haben, erhalten ebenfalls Auszeichnungen. Jeder Mitarbeiter, der das Programm absolviert hat, erhält ein Set aus drei schwarzen Handtüchern mit auffallenden Grafiken, die von den Aktivitätsringen der Apple Watch inspiriert sind.

Apples interne Wellness-Kampagne „Close Your Rings“ findet jährlich statt und fordert die Mitarbeiter dazu auf, gesund zu bleiben, indem sie sich Aktivitätsziele für die Apple Watch setzen, die mit dem Wearable verfolgt werden. Für das Erreichen der Ziele erhielten die Mitarbeiter in den letzten fünf Jahren Apple Watch Armbänder, Anstecknadeln, T-Shirts und weitere Geschenke.