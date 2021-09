Vor wenigen Tagen Tagen lief „9/11: Inside the President’s War Room“ bzw. zu deutsch „9/11 – Im Krisenstab des US-Präsidenten“ exklusiv auf Apple TV+ an. Um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben, hat Apple nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Apple veröffentlich offiziellen Trailer zu „9/11: Inside the President’s War Room“

Apple hat den offiziellen Trailer zu „9/11: Inside the President’s War Room“ veröffentlicht und hält gleichzeitig eine spannende Info für Nicht-Abonnenten bereit. Normalerweise steht die Doku nur für Apple TV+ Abonnenten zur Verfügung, am 11. September haben Nicht-Abonnenten kostenlosen Zugriff auf den Film. In Der Videobeschreibung hießt es

Ein Tag, den wir nie vergessen werden. Sehen Sie sich die Apple Original-Dokumentation an, die von Emmy-Preisträger Jeff Daniels erzählt wird und jetzt auf Apple TV+ und am 11. September kostenlos ohne Abonnement zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums gestreamt wird.

Konkret thematisiert der Film die 12 Stunden nach dem Angriff und bietet dabei seltene und einzigartige Einblicke in die Zwickmühle der Entscheidungsfindung gegen die Zeit, da die Beteiligten erstmals intime, aufschlussreiche und herzergreifende Details liefern.