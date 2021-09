In diesem Monat wird Apple den Jahresendspurt einleiten. Wir rechnen stark damit, dass Apple in Kürze zur Keynote lädt, um die ersten neuen Produkte nach der Sommerpause anzukündigen. Hierbei denken wir in erster Linie an das iPhone 13 sowie die Apple Watch 7.

Mark Gurman spricht über iPhone 13 und Apple Watch 7

Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg hat es sich nur Gewohnheit gemacht, regelmäßig am Wochenende eine neue Ausgabe seines Power On Newsletter zu veröffentlichen. So auch in dieser Woche.

Zuletzt hatten wir davon gehört, dass es rund um die Apple Watch 7 Produktionsprobleme geben soll. Nichtsdestotrotz sieht es Apples Plan vor, die Apple Watch 7 im Laufe dieses Monats zusammen mit dem iPhone 13 anzukündigen.

Grundsätzlich gibt es drei Szenarien: Apple verschieb die Ankündigung, um die Produktionsprobleme zu lösen; die Ankündigung findet normal statt, während die Geräte zunächst in begrenzten Mengen verfügbar sind; oder das Gerät wird angekündigt, der Verkaufsstart erfolgt jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Im korrekten Fall der Apple Watch 7 spricht Gurman von einer Ankündigung mit dem iPhone 13 sowie einer begrenzten Stückzahl zum Verkaufsstart.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple der Apple Watch 7 ein Design- und Leistungsupgrade verpasst. Neue Gesundheitssensoren werden nicht erwartet. Es heißt, dass Apple bei der neuen Generation auf ein flacheres, kantigeres Design, ein größeres Display (41mm und 45mm Modell), einen schnelleren Prozessor, 5G und einen verbesserten Ultrabreitbandchip setzen wird. Die Keynote soll am 14. September stattfinden. Kurz darauf könnte der Verkaufsstart erfolgen. Neben dem iPhone 13 und der Apple Watch 7 könnte Apple das Event nutzen, um die AirPods 3 vorzustellen. Das eingebundene Rendering zeigt, wie die Apple Watch 7 aussehen könnte.