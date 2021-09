Es liegt mittlerweile schon ein paar Jahre zurück, dass Philips hue die ersten robusten und wetterfesten Lampen für den Outdoorbereich auf den Markt gebracht hat. Vor knapp drei Jahren hatten wir bereits den Philips Hue Outdoor LightStrip im Test und anschließend das Thema der Outdoor-Beleuchtung ein wenig vernachlässigt. Eine, zwei oder drei „mickrige“ Lampen können je nach Gartengröße schon ziemlich verloren aussehen und so haben das Thema erneut angepackt.

Insbesondere bei lauen Sommerabenden, wenn man mal eins, zwei Stünden länger auf der Terrasse sitzt, stellt die Gartenbeleuchtung eine Bereicherung dar. Wenn man das Ganze dann noch intelligent steuern und auch in Apple HomeKit einbinden kann, umso besser. Schlussendlich sind wir erneut bei Philips Hue gelandet. Dabei wurde uns bewusst, dass in den letzten Jahren zahlreiche neue Lampen und Leuchten für den Markt gekommen sind Hierbei haben wir uns in erster Linie auf das Niedervoltsystem konzentriert.

Philips hue: Outdoor-Lampen (Niedervoltsystem) im Test

Wenn man sich das erste Mal etwas intensiver mit dem Philips hue Niedervoltsystem beschäftigt, stellt man fest, dass es mittlerweile allerhand Produkte im Sortiment gibt und man sich erst einmal orientieren muss. Von daher können wir euch nur empfehlen, euch im Vorfeld ein paar Minuten länger mit der Materie zu beschäftigen und euch zu orientieren. An dieser Stelle möchten wir euch ein Stück weit behilflich sein.

Habt ihr bereits Philips Hue im Einsatz? Dann dürftet ihr bereits eine Hue Bridge euer eigen nennen. Die Bridge ist in jedem Fall Voraussetzung, dass ihr eure Philips hue Lampen intelligent und vollumfänglich einsetzen könnt. Eine weitere Voraussetzung für die Nutzung des Niedervoltsystems ist in jedem Fall ein entsprechendes Netzteil. Dieses lässt sich einzeln kaufen oder in Kombination mit den verschiedenen Lampen bzw. Leuchten im Basis-Set kaufen. In unseren Augen macht es in jedem Fall Sinn, mit einem Basis-Set anzufangen, als sich die Komponenten einzeln zu kaufen. So hat man zumindest die Grundausstattung.

Was gibt es noch zu beachten? Das Netzteil liefert 40W. Der Philips Hue Lily Gartenspot verbraucht 8W, somit könnt ihr insgesamt fünf Lily Gartenspots anschließend. Dabei gilt: Ihr dürft maximal 35m Kabel bzw. Verlängerungskabel an dem Netzteil betreiben. Andere Gartenleuchten oder Spots (z.B. Lily XL) haben einen größeren Stromverbrauch, so dass die Anzahl der pro Netzteil betriebenen Lampen variieren kann.

Folgendes Geräte haben wir uns näher angeguckt: Lily Gartenspot, Lily XL Outdoor Spot und Amaranth lineare Außenleuchte. Darüberhinaus bietet Philips Hue noch weitere Niedervolt-Lampen für andere Einsatzgebiete (z.B. Wandleuchten und Sockelleuchten). Wir haben uns allerdings auf die zuerst genannten Lampen bzw. Leuchten gekümmert.

Bei Lily handelt handelt es sich um einen Gartenspot. Diese Lampe ist einzeln sowie im 3er Pack erhältlich. Ihr befestigt Lily wahlweise mit dem beiliegenden Erdspiel oder mit Schrauben an der im Lieferumfang inbegriffenen Sockelplatte an einem festen Untergrund oder an der Wand. Mit seinen 8W liefert Lily 600 Lumen. Die Produktabmessungen betragen 19,4cm x 8,4cm x 7,0cm (Höhe x Länge x Breite) Das Nettogewicht liegt bei 430g. Das Gehäuse besteht aus Aluminium (Schwarz) und der Gartenspot ist IP65 zertifiziert. Die Integrierte LED ist nicht ersetzbar.

Was hat es mit Lily XL auf sich? Lily XL ist die große Schwester von Lily. Dabei ist dieser Gartenspot mit seinen 19cm x 11,2cm x 11,2cm und 1,4kg größer und schwerer. Dafür liefert Lily mit ihren 15W auch 1050 Lumen und ist signifikant heller. Während Lily einer Standardlampe mit 49W entspricht, sind es bei Lily XL 80W.

Hue Lily Spots lassen sich vielseitig im Garten verwenden und Bäume, Hecken, Gartenhäuser, Spielgeräte oder was auch immer lichttechnisch in Szene setzen. Die Hue Lily Spots verfügen über verstellbare Halterungen, mit denen ihr den Winkel und die Drehung der Spots ändern könnt.

Sowohl bei Lily als auch Liliy XL habt ihr im übertragenen Sinne „unendlich“ viele Farben für die Beleuchtung zur Auswahl. Natürlich könnt ihr mehrere Spots auch kombinieren. Ob es nun Lily oder Lily XL für einen bestimmten Bereich bei euch im Garten sein soll, kommt auf die örtlichen Gegenseiten an. Wir hatten beispielsweise Lily zunächst bei einem Ahorn verwendet, um den Baum von unten zu bestrahlen. Dies sah unbestritten gut aus. Mit Lily XL wirkt das Ganze noch einmal etwas intensiver.

Neben Lily und Lily XL haben wir die Amaranth lineare Außenleuchte getestet. Dabei handelt es sich um eine länglichen Fluter. Das Gerät misst 79,5xm x 6,8cm x 5,0cm (Länge x Breite x Höhe) bei einem Nettogewicht von 1,680kg. Bei dem Gewicht merkt man bereits, dass man einen hochwertigen und robusten Strahler in der Hand hält. Das schwarze Gehäuse aus Synthetik lässt sich dezent im Garten platzieren. Amaranth eigentlich sich in erster Linie, um große Flächen (Wände, Hecken, Zäune etc) zu beleuchten. Auch bei diesem Gerät stehen euch wieder gleichermaßen weiße und unzählige bunte Farben zur Beleuchtung zur Auswahl. Die Wattleistung des Leuchtmittels beträgt 20W. Dies entspricht 104W bei einer Standardlampe. Mit einer Lichtleistung von 1400lm lassen sich Flächen so optimal in Szene setzen. Amaranth ist mit einer IP65 Zertifizierung angegeben. Die Leuchte ist staubgeschützt und bietet sogar Schutz vor Strahlwasser.

Auf die Philips Hue App möchten wir an dieser Stelle nicht näher eingehen. Auf diese – sowie die zugehörigen Funktionen – sind wir in den letzten Jahren regelmäßig eingegangen und haben euch die Möglichkeiten näher gebracht. Für Apple Nutzer ist in jedem Fall spannend, dass ihr die Philips Hue Lampen über die Philips Hue Bridge bequem in Apple HomeKit übernehmen und dort nutzen könnt. Von dieser Möglichkeit machen wir bereits seit Jahren Gebrauch und so tauchten auch die neuen Lampen des Outdoor-Niederspannungssystem direkt in HomeKit auf. So habt ihr nicht nur die Möglichkeit, die Lampen bzw. Leuchten per Siri, die Apple Home App oder eine sonstige HomeKit-kompatibel Ap zu nutzen, sondern diese auch in Regeln, Szenen, Automationen etc. einzubinden. So kann man beispielsweise mit einem kurzen Sprachbefehl den Garten zum Erleuchten bringen. Wir empfinden es auch als angenehm, die Beleuchtung im Garten in Abhängigkeit vom Sonnenuntergang automatisch anzuschalten und zu einer bestimmten Uhrzeit wieder auszuschalten. Hier sind nahezu kaum Grenzen gesetzt, wie man das Ganze in HomeKit einsetzt.

Fazit

Wir haben die Philips Hue Outdoor-Beleuchtung (Niederspannung) nun seit mehreren Wochen im Einsatz und sind nach wie vor begeistert. Auf der einen Seite hinterlassen sie einen hochwertigen und robusten Einsdruck. Man hat nichts das Gefühl, dass einem die Lampen „unterm Hintern wegrosten“. Gleichzeitig bietende Philips Hue Outoor-Lampen eine komfortable Möglichkeit, den eigenen Garten (oder was auch immer) zu beleuchten und in Szene zu setzen. Sowohl über die Philips Hue App oder Apple HomeKit stehen euch zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, wie ihr die Lampen bzw. Leuchten einsetzen könnt. Etwas negatives ist uns bislang nicht wirklich über den Weg gelaufen.

Bei zwei, drei Liliy Lampen hatten wir festgestellt, dass es bei einer Befestigungsschraube (vermutlich Produktionsbedingt) ein paar „Rückstände“ gab, so dass man zunächst das Gefühl erhielt, dass man die Schrauben nicht vernünftig drehen kann. Sobald man allerdings mit minimalen Kraftaufwand an der Schraube gedreht hat, löste sich der Widerstand und war dauerhaft beseitigt. Allerdings steht dieser Umstand der positiven Gesamtbetrachtung nicht im Wege. Falls ihr aus eurem Garten lichttechnisch mehr rausholen möchtet, so zieht Philips Hue in die nähere Auswahl. Investiert ein wenig Zeit in die Planung und sucht euch dann die für euch passenden Lampen bzw. Leuchten aus.

