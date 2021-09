Amazon hat soeben die September Angebote gestartet. Über das Jahr verteilt, veranstaltet der Online Händler verschiedene Rabatt-Aktionen. Nun geht es in die nächste Runde und ihr erhaltet bis zu 40 Prozent Rabatt.

Amazon startet September Angebote

Amazon startet die September Angebote. Vom 6. September bis zum 14. September finden auf Amazon ein großes Deal-Event statt. Jeden Tag ab 6 Uhr in der Früh erhaltet ihr neue Angebote. Greifet schnell zu, denn Angebote gelten höchstens solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht – und der kann blitzschnell vergriffen sein.

Im weiteren Tagesverlauf werden wir euch noch auf verschiedene Deal-Highlights aufmerksam machen. Soviel sei vorab gesagt. Das Angebot ist breit gefächert und für jeden Geschmack sollte das passende Angebot dabei sein Dabei bedient sich Amazon nahezu an allen Produktkategorien (Technik & Elektronik, Heimwerken, Baumarkt, Garten, Haus uvm.) Wir finden insbesondere die Kategorie „Best of Smart Home“ spannend. Dort findet ihr nicht nur viele HomeKit-Produkte, sondern auch viele andere attraktive Angebote.