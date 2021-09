Im Laufe des Vormittags hatten wir euch bereits auf die Amazon September Angebote aufmerksam gemacht. Ab sofort und für wenige Tage lädt Amazon zum Shopping-Event und dreht kräftig an der Preisschraube. Dabei stehen unter anderem zahlreiche Smart Home Produkte im Fokus. Uns stechen dabei in erster Linie die HomeKit-Produkte ins Auge. Aber auch viele andere spannende Produkte (z.B. Netatmo Wetterstation, tado Thermostate etc.).

HomeKit-Proudkte im Preis gesenkt

Amazon feiert die September-Angebote und reduziert eine Vielzahl an HomeKit-Produkten. In der Kategorie „Best of Smart Home“ warten verschiedene spannende Produkte auf euch, die teils stark im Preis reduziert wurden. Erfreulich ist, dass eine Vielzahl der angeboten Produkte mit Apple HomeKit-kompatibel sind. Dies gilt zum Beispiel für die angebotenen Produkte von Eve Systems.

Angebot Netatmo Smarte Überwachungskamera Außen, Wlan, Integrierte Beleuchtung , Bewegungserkennung,... ERHALTEN SIE IM FALLE EINES EINBRUCHS SOFORT MELDUNGEN AUF IHR SMARTPHONE: Erhalten Sie eine...

PRÄZISE UND ANPASSBARE MELDUNGEN: Eine Person, ein Fahrzeug oder ein Tier? Mit der...

tado° Smartes Heizkörper-Thermostat - Duo Pack, Zusatzprodukte für Einzelraumsteuerung, Einfach... Zusatzprodukt für tado° Starter Kits: Erweiteren Sie ihr Setup mit zusätzlichen Smarten...

Durch Einzelraumsteuerung maximieren Sie ihren Komfort und Energieersparnis. Steueren Sie alle Zonen...

Angebot Eve Motion - Smarter Bewegungssensor mit IPX3-Wasserbeständigkeit, Mitteilungen, automatische... Mühelose Steuerung: Automatische Aktivierung von Szenen und Steuerung verbundener Geräte über An-...

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Erhalten Sie Mitteilungen, sobald Bewegung erkannt wird.

Angebot Eve Aqua - Smarte Bewässerungssteuerung per Apple Home App oder Siri, automatisch bewässern mit... Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...

Vermeidet Überschwemmungen & Wasserverschwendung dank automatischer Abschaltung. Für alle...

Eve Energy 4er-Pack, Smarte schaltbare Steckdose, TÜV-zertifiziert, Verbrauchsmessung, Zeitpläne,... Leuchten und Geräte per App oder Siri ein- und ausschalten, oder Zeitpläne anlegen, die die...

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Steuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini, HomePod,...

Eve Thread Starter Kit Lichtsteuerung - Smarter Lichtschalter Eve Light Switch und Kontaktsensor Eve... Mit Eve Light Switch bestehende Leuchten in ein intelligentes Beleuchtungssystem verwandeln und per...

Dank Thread-Support die ideale Kombination für den Start in das Smart Home der Zukunft. Als...

tado° Smartes Thermostat (Verkabelt) - Starter Kit V3+ mit 2 Smarten Heizkörper-Thermostaten für... Mit der tado° App auf ihrem Smartphone können Sie ihre Heizung von überall bedienen und haben die...

Reduzieren Sie ihren Energieverbrauch, sparen Sie Geld und genießen Sie die perfekte Raumtemperatur...

Eve Window Guard - Fenstersensor mit Einbruchserkennung für Home App, Bluetooth, Apple... Überprüfen Sie, ob Ihr Fenster offen, geschlossen oder gekippt ist

Sichern Sie Ihr Zuhause – der patentierte Einbruchsensor erkennt Glasbruch und Manipulation