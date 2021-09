Wie AppleInsider berichtet, ist ein Benchmark-Test aufgetaucht, der angeblich die Leistung des A15-SoCs (System on a Chip) zeigt, den Apple voraussichtlich im iPhone 13 einsetzt. Laut dem GPU-Leistungstest ist der Chip 13,7 Prozent schneller als der A14, womit Apple seine Führung gegenüber der Android-Konkurenz verteidigen sollte.

Einem Tweet des Leaker „FrontTron“ zufolge wurden mit dem Manhattan 3.1 GPU-Benchmark-Test erste Leistungstests mit Apples A15 gemacht. Der Chip soll aus einer Charge vom Juli stammen. Die Ergebnisse wurden in einem chinesischen Forum namens Clien diskutiert und nehmen derzeit die Runde in der Gerüchteküche.

Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

(1/2)

Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB

