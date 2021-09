Apple-Produkte werden eine wichtige Rolle bei einer SpaceX-Mission spielen, die eine rein zivile Besatzung in den Orbit schickt. Mit an Bord sind die Apple Watch Series 6, das iPhone 12 Pro und das iPad mini. Die Apple-Ausrüstung wird für eine Reihe von Gesundheitsexperimenten genutzt, die die Auswirkungen der Raumfahrt auf den menschlichen Körper untersuchen sollen.

Die Crew der Inspiration4-Mission wird eine Reihe von Experimenten zur menschlichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit während einer dreitägigen Reise durchführen, die in einer Umlaufbahn von 575 Kilometern geplant ist.

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX arbeitet bei dem Projekt mit dem Translational Research Institute for Space Health (TRISH) des Baylor College of Medicine und Forschern des Weill Cornell Medicine zusammen, die Umwelt- und biomedizinische Daten sowie biologische Proben von den vier Besatzungsmitgliedern der Mission sammeln werden.

„Es ist ein ganz schön Apple-lastiges Projekt“, erklärt Jimmy Wu, leitender biomedizinischer Ingenieur bei TRISH und Dozent am Zentrum für Weltraummedizin am Baylor College of Medicine, gegenüber SpaceExplored. „Das ist wirklich großartig, denn das Produkt spricht für sich selbst.“