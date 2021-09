Mit einem Fotobuch gestaltet ihr nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Bildern. Ihr kreiert und verewigt natürlich auch Emotionen in einem Fotobuch mit hochwertigem Design. Zum Ende der Sommerferien und zum Jahresende bietet es sich an, ein Fotobuch zu erstellen, um besondere Erlebnis festzuhalten. Aus diesem Grund haben wir und PoserXXL und die begleitende Apple einmal näher angeguckt.

Egal, ob ihr das Fotobuch als Geschenk vorgesehen habt oder es für euch selbst bestimmt ist, es ist in jedem Fall einzigartig und personalisiert. Die schönen Fotobücher sind schon ab 9,99 Euro in einfacher Ausführung zu haben. Je nachdem, für welche Größe, für welches Design und für welches Material Sie sich entscheiden, variiert der Preis natürlich. Zur Wahl stehen zum Beispiel Fotobücher mit Hardcover, Softcover oder mit Sichtfenster. Auch ein Fotobuch in Leinen passt zu vielen Motiven und Ideen. Die Auswahl ist groß, aber trotzdem sehr übersichtlich gestaltet. Lasst euch einfach beim Stöbern ein wenig inspirieren und entscheidet im Anschluss, welches Angebot euch persönlich zusagt. Zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und kinderleicht könnt ihr euer Fotobuch erstellen und wenig später bereits das tolle Ergebnis in Händen halten. Der erschwingliche Preis ist jedoch nicht das Beste daran. Ein Fotobuch, welches selbst gestaltet wurde, ist einzigartig und mit Liebe erstellt, diese Tatsache macht es unbezahlbar.

Auch viele weitere Produkte lassen sich durch ein Foto zu einem emotionalen und einzigartigen Geschenk verwandeln, welches Freude bereitet. Ein Foto-Puzzle, eine Tasse, eine Smartphone Hülle, ein Kissen und vieles mehr lassen sich genauso einfach wie ein Fotobuch erstellen. In wenigen Minuten ist das qualitativ hochwertige Geschenk gestaltet und bestellt.

Die praktische App

Herausragend und durchaus empfehlenswert für die Erstellung Ihrer Fotobücher ist die PosterXXL App. Diese App erleichtert es jedem Nutzer erheblich, ein Fotobuch und viele weitere Produkte zu gestalten. Mit der praktischen App, welche für iOS und auch für Android Geräte zur Verfügung steht, erstellt ihr Fotobücher und viele weitere Geschenkideen so einfach wie nie. Der Download ist selbstverständlich kostenlos und es gibt keine versteckten Kosten oder Abonnements. Nach dem unkomplizierten und schnellen Download und der Installation der App könnt ihr auch schon loslegen. Anstatt wie früher mit Kabeln über den Computer oder über aufgestellte Automaten zu arbeiten, könnt ihr alles direkt vom Handy (z.B. iPhone) aus erledigen. Die App wurde unter anderem von „Focus Money“ zur besten App in der Branche Fotodienste gekürt. Über 100.000 Downloads und die durchweg positiven Rezensionen der Nutzer sprechen für sich. So erreicht die App im App Store 4,6 von 5 Sternen. Euer Fotobuch gestaltet ihr schnell und unkompliziert.

Die App ist außerdem nicht groß, mit einer Downloadgröße von unter 100 MB nimmt sie wenig Platz auf eurem Gerät ein. Die Bedienung der App ist leicht und alles ist sehr übersichtlich und selbsterklärend gestaltet. Es sind keine herausragenden technischen Fähigkeiten nötig, um ein schönes Fotobuch oder eine Fotoleinwand zu bestellen. Nicht nur die App, sondern auch der Anbieter PosterXXL an sich verschiedene Auszeichnungen erhalten. „Die Welt“ vergab den Titel: „Nummer 1 der Online-Fotodienste“, „Bild“ vergab die Auszeichnung: „Deutschlands Kundenkönig“. Außerdem wurde Posterxxl als „Preistipp“ von „Digital Photo“ erwähnt. Nicht zuletzt bekam PosterXXL noch die „Kundenauszeichnung“ von „eKomi“.

Wie funktioniert die App?

Wählt einfach das von euch gewünschte Produkt aus und beginnt mit der Gestaltung. Hierzu ladet ihr die gewünschten Bilder einfach hoch. Vom Smartphone, aus Facebook oder von Instagram können eure Lieblingsbilder geladen werden. Zuschneiden, Fotos mit Filtern belegen, beschriften oder anderweitig bearbeiten, all dies ist mit der App möglich. Gefällt euch das Fotobuch oder das gewünschte Produkt, so muss dieses nur noch bestellt werden. Die Schnelligkeit bei der Erstellung ist nur einer der vielen Vorteile, die unsere PosterXXL App zu bieten hat. Die zahlreichen Filter und Bildeffekte, welche unkompliziert anzuwenden sind, bringen Spaß in das Erstellen. Einfach mal ein wenig herumexperimentieren. Außerdem bietet die App exklusive Angebote und Rabatte für Nutzer. Die Installation lohnt sich also in jedem Fall. Wer sich gerne mehr Zeit lässt, der kann das Fotobuch einfach erstellen und es so lange verändern, bis es wirklich perfekt ist. Das Ausprobieren verschiedener Zusammenstellungen macht viel Spaß und ist ein toller Zeitvertreib in verschiedenen Alltagssituationen. Ein Fotobuch erstellen im Wartezimmer beim Arzt, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an einem langweiligen, verregneten Wochenende. Beim Fotobuch gestalten vergeht die Zeit mit der App wie im Flug. Manchmal fragt man sich wirklich: „Wo sind die letzen zwei Stunden nur geblieben?“. Nun bleibt die Vorfreude auf das fertige Produkt, welches Sie bald in Händen halten werden.

Ein überzeugendes Endergebnis auch bei den Kosten und der Lieferzeit

Natürlich muss am Ende das bestellte Fotobuch auch etwas hermachen. Die brillanten Farben und die gute Qualität des Drucks sind wichtige Kriterien, welche hier definitiv mehr als erfüllt werden. Nicht nur die griffigen Fotobücher, sondern auch Kissen, Fotomagnete, Fotopuzzles, Handyhüllen und vieles mehr erstrahlen in wunderbaren Farben, außer natürlich das jeweilige Produkt wurde in Sepia oder schwarz-weiß bestellt. Die Beschaffenheit der jeweiligen Drucke besticht durch außerordentlich gute Qualität, welche lange Freude garantiert. Eine schnelle Lieferung ist ein weiterer Pluspunkt, denn natürlich möchte niemand lange auf eine Bestellung warten. Die Lieferzeiten richten sich zwar nach dem bestellten Produkt, jedoch muss niemand lange warten. Ein Fotobuch Premium seidenmatt oder glänzend kann zum Beispiel 24 Seiten oder sogar 96 Seiten beinhalten. Auch die Art des Covers für ein jedes Fotobuch kann natürlich aufgrund der großen Auswahl variieren. Großformate werden in ein bis zwei Werktagen geliefert. Sehr große Bestellungen in Übergröße, wie zum Beispiel Leinwände mit den Maßen 1m x 2m werden speziell ans Sperrgut zum Versand gegeben. In Absprache mit dem Spediteur werden vier bis fünf Werktage für die Lieferung benötigt. Eingerahmte Bilder benötigen zwei bis drei Werktage.

Fazit

Eine leicht zu bedienende App mit vielen Extras und geringer Downloadgröße macht das Fotobuch erstellen zum Erlebnis. Schnell und einfach kann ein Fotobuch, ebenso wie eine große Auswahl an Geschenkideen gestaltet und bestellt werden. Der Download der App ist vollkommen kostenlos und beinhaltet weder eine Abofalle noch andere versteckte Kosten. Die Beschaffenheit der Bestellungen besticht durch Qualität und Farbbrillanz. Durch die vielen gestalterischen Möglichkeiten in der App entsteht ein einzigartiges und personalisiertes Produkt mit Charakter. Der Preis und auch die schnellen Lieferzeiten sprechen für sich. PosterXXL hat darüber hinaus schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten und verfügt über einen zufriedenen und großen Kundenstamm. Eine Bestellung ist lohnenswert und transportiert Emotionen und große Gefühle mit jedem einzelnen Stück.