Vodafone hat bekannt gegeben, dass die GigaTV Cable Box 2 ab sofort aus in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg das Standard-Gerät für den TV-Empfang ist. Damit löst Giga TV auch in den genannten Bundesländern Horizon TV ab.

Die GigaTV Cable Box 2 ersetzt den bisherigen Kabelreceiver Horizon TV und ist Voraussetzung für den Empfang des neu strukturierten und stark erweiterten Angebotes an internationalen TV-Sendern im bundesweiten Vodafone Kabelnetz.

Bislang war die bereits im Frühjahr von Vodafone vorgestellte „GigaTV Cable Box 2“ für Neukunden ausschließlich im PayTV Paket „GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium“ enthalten. Nun ist sie in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg für Neukunden auch Bestandteil des Standard-TV-Tarifs „GigaTV Cable“.

Vodafone schreibt

Der Tarif „GigaTV Cable“ mit der „GigaTV Cable Box 2“ als Leihgerät kostet in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit 9,99 Euro und danach 14,99 Euro monatlich. Das TV-Paket bietet Zugang zu 83 TV-Sendern in SD und 50 TV-Sendern in HD. Im Bundle mit dem PayTV Paket ‚Vodafone Premium‘ kostet die „GigaTV Cable Box 2“ als Leihgerät in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit 14,99 Euro und danach 19,99 Euro monatlich. In diesem Fall sind 165 TV-Sender enthalten, darunter 66 in HD-Qualität. Voraussetzung ist in beiden Tarifen ein kostenpflichtiger, vollversorgter Kabelanschluss von Vodafone für rechnerisch 14,99 Euro pro Monat im Einzelnutzervertrag oder oftmals bereits in den Mietnebenkosten enthalten. Hinzu kommt ein einmaliges Bereitstellungsentgelt in Höhe von 49,99 Euro.