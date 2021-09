Wie WABetainfo berichtet, arbeitet WhatsApp an einer neuen Optik innerhalb von Chats. So haben die WhatsApp-Experten in der aktuellen Beta der Messaging-App ein neues Design der Chat-Blasen entdeckt, die nun etwas runder und grüner gestaltet sind.

Neues Design für WhatsApp-Chats

WABetainfo hat die Lupe ausgepackt, als sie sich der aktuellen iOS-Beta von WhatsApp gewidmet haben. Die Design-Änderungen innerhalb der Chats fallen nicht direkt ins Auge. WhatsApp hat sie vielmehr dezent gehalten und die Optik nur in kleinen Details angepasst.

WhatsApp hatte das Design-Update bereits mit der Beta 2.21.13.2 für Android eingeführt. Mit dem jüngsten Update zieht iOS nun nach. Die neu gestalteten Chat-Blasen sind runder und haben eine neue grüne Farbe. Wie ihr anhand unseres Artikelbilds sehen könnt, gibt es einen etwas stärkeren Kontrast zwischen dunklen und hellen Modi. Es ist auch zu erkennen, dass die neuen Chat-Blasen größer sind und etwas moderner aussehen. Dies ist Teil anderer Verbesserungen, die WhatsApp an der App vorgenommen hat, wie z.B. größere Bilder und Links in der Vorschau.

Das neue Design und weitere neue Funktionen, wie die kürzlich von uns vorgestellten „Reactions“, sind noch in der Entwicklung und sollen mit einem zukünftigen Update für alle Nutzer eingeführt werden.