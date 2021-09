Wie WABetaInfo berichtet, arbeitet WhatsApp derzeit an einer Funktion, dank der Nutzer ihren Onlinestatus gezielt vor bestimmten Personen verbergen können. Bisher lässt sich die Sichtbarkeit nur auf alle, die eigenen Kontakte oder gar keinen festlegen.

WhatsApp Onlinestatus für bestimmte Personen sperren

Wie regelmäßige WhatsApp-Nutzer wissen, befindet sich der „Zuletzt online“-Status eines Kontakts über dem Konversations-Thread und informiert darüber, wann die Kontaktperson zuletzt in der App aktiv war. Derzeit kann die Status-Freigabe angepasst werden, damit andere Kontakte nicht sehen können, wann man selber zuletzt online war. Die Sichtbarkeit kann jedoch nur auf „Jeder“, „Meine Kontakte“ und „Niemand“ festgelegt werden. Es gibt keine Möglichkeit, Ausnahmen für einzelne Kontakte festzulegen. Das wird sich jedoch bald ändern, wie WABetaInfo in einer Beta-Version von WhatsApp herausgefunden hat.

In den Datenschutzeinstellungen fügt die Messaging-Plattform die Option „Meine Kontakte außer …“ hinzu, mit der man bestimmte Kontakte auswählen kann, damit diese nicht sehen, wann man das letzte Mal im Messaging-Netzwerk aktiv war. Es ist jedoch erwähnenswert, dass man in diesem Fall nicht mehr den Status dieser Kontakte einsehen kann.

Die detaillierte Auswahl soll nun auch in den Privatsphäre-Einstellungen für das Profilbild und den Kontaktdetails eines Benutzers aufgeführt sein, was auf die Absicht von WhatsApp hinweist, die Privatsphäre-Optionen der App insgesamt detaillierter zu gestalten. Noch werden die Optionen nur in den Beta-Versionen von WhatsApp angeboten. Wann diese neuen Funktionen für alle Nutzer von iOS und Android verfügbar werden, ist derzeit nicht bekannt.