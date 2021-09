Amazon feiert die September Angebote und dabei erhaltet ihr nicht nur 15 Prozent Bonusguthaben beim Kauf von iTunes Karten, sondern auch 17 Prozent Rabatt auf DAZN Guthabenkarten.

17 Prozent Rabatt auf DAZN 6 Monats-Abo

Amazon nutzt die September Angebot, um nicht nur klassische Hardware im Preis zu reduzieren, auch verschiedene Gutscheinkarten wurden im Preis reduziert. Neben iTunes Karten, About You Karten und Wellcard-Gutscheinkarten steht auch DAZN im Fokus. Genau genommen ist es ein 6 Monats-Abo von DAZN, welches ihr mit 17 Prozent Rabatt erhaltet. Anstatt knapp 90 Euro zu bezahlen, werden für kurze Zeit nur 74,69 Euro fällig. Bitte beachtet, dass der Rabatt an der Kasse abgezogen wird.

Es heißt

Streamen Sie Ihren Lieblings-Sport live, zeitversetzt oder im Rückblick – wo und wann Sie möchten. 106 Spiele der Bundesliga, fast alle Spiele der UEFA Champions League, europäische Top-Fußball-Ligen sowie der beste US-Sport (NBA, NFL, NHL), Tennis, Boxen, UFC, Darts, MotoGP

Bei Interesse greift direkt zu. Bei dem Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen, zumal DAZN eine große Bandbreite an LIVE-Sport bereit hält. Nicht ohne Grund nennt man DAZN das Netflix des Sports.

Hier geht es zur DAZN Rabatt-Aktion