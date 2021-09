Anker bzw. Ankers Tochterunternehmen Eufy hat heute nicht nur den neuen Saug-/Wischroboter X8 (Hybrid) vorgestellt, sondern auch den neuen Handstaubsauger HomeVac H30 angekündigt.

Eufy HomeVac H30 ist da

Eufy hat den neuen HomeVac H30 vorgestellt. Insgesamt bietet der Hersteller mit dem HomeVac H30 Venture, HomeVac H30 Mate und HomeVac H30 Infinite drei unterschiedliche Ausführungen zum Preis von 159,99 Euro, 179,99 Euro, 199,99 Euro. Die Unterschiede liegen in erster Linie in der Ausstattung. Venture wurde für die optimale Reinigung des Autos konzipiert, Mate richtet sich an Tierbesitzer und Infinity enthält alle Zubehörteile.

Eufy deklariert den H30 als einen All-in-One-Staubsauger, der für jedes Szenario geeignet ist. Er ist klein und leicht genug, um alle Ecken und Kanten des Autos zu erreichen, aber er ist auch stark genug, um die Arbeit im Haushalt zu erledigen. Das TriPower-System des H30 bietet 80 AirWatt Saugleistung – stark genug, um Staub, Tierhaare und Partikel aufzunehmen. Mit einem Gewicht von nur 808g ist der H30 komfortabel einzusetzen. Der Akku ist herausnehmbar und reicht für ca. 20 Minuten. Bei der Ladedauer spricht der Hersteller von 3,5 Stunden. Der Staubbehälter fasst 250ml.

Der HomeVac lässt sich ab sofort auf Eufylife.com vorbestellen. Der Verkaufsstart findet am 29. September statt.