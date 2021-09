Im Vorfeld der iPhone 13 Keynote am 14. September hat Apple damit begonnen, iPhone-Nutzer mit einer Benachrichtigung der Tipps-App auf kommende Funktionen von iOS 15 hinzuweisen.

Apple zeigt iOS 15 Features

iPhone-Nutzer in den USA erhalten derzeit einen Ausblick auf iOS 15, bevor das Betriebssystem voraussichtlich diesen Monat für alle veröffentlicht wird. In einer Benachrichtigung der Tipps-App heißt es „Sehen Sie, was in iOS 15 kommen wird“ und „Erfahren Sie mehr über neue Funktionen, die Ihnen helfen, in Verbindung zu bleiben und sich zu konzentrieren.“

Ein Tippen auf die Benachrichtigung führt die Nutzer auf eine kurze Tour durch die kommenden Funktionen von iOS 15, darunter der neue Abschnitt „Mit dir geteilt“ in Apps, Safari-Tab-Gruppen, Live-Text in Fotos, systemweite Übersetzung, der Fokusmodus, Benachrichtigungszusammenfassungen und Augmented-Reality-Funktionen in der Karten-App.

Es wird erwartet, dass Apple auf seinem kommenden Event, neben der neuen iPhone 13 Generation, auch auf iOS 15 eingehen wird. In der Vergangenheit hat das Unternehmen neue iOS-Versionen etwa eine Woche nach seinem September-Event veröffentlicht. iOS 14 wurde jedoch einen Tag nach Apples „Time Flies“-Event am 15. September 2020 veröffentlicht. Falls iOS 14 ein Indikator für einen neuen Veröffentlichungszeitplan des Unternehmens sein sollte, könnte iOS 15 bereits am Mittwoch, dem 15. September, erscheinen.