Fast alle TV-Streaming-Dienste verfolgen die Sehgewohnheiten ihrer Nutzer für gezielte Werbung oder verkaufen sogar Daten an Drittunternehmen. Ein neuer Bericht von Common Sense Media zeigt nun, dass Apple TV+ hier eine erfreuliche Ausnahme bildet.

Apple TV+ nimmt die Privatsphäre ernst

Die meisten Video-Streaming-Dienste verzeichnen sehr hohe Zufriedenheitsraten – viel höher als die von traditionellen TV-Angeboten. Die Möglichkeit, zu sehen, was man will, wann man will, und ohne Werbung, ist einfach zu verlockend.

Aber dieser Luxus hat seinen Preis – und das ist nicht nur die monatliche Gebühr, die man für ein Abonnement bezahlt. Common Sense Media hat die Datenschutzrichtlinien der wichtigsten TV-Streaming-Dienste in den USA untersucht und festgestellt, dass praktisch alle von ihnen, mit Ausnahme von Apple TV+, mit den Daten der Nutzer Geld verdienen.

„Selbst bei teureren Streaming-Angeboten, werden immer noch Daten gesammelt, um die Nutzer zu verfolgen und ihnen Werbung in anderen Apps und Diensten anzuzeigen“, heißt es in dem Bericht. „Außerdem kaufen und verkaufen Datenmakler die Daten der Nutzer und geben sie an andere Unternehmen weiter, um sie zu verarbeiten.“

Was genau haben die einzelnen Streaming-Dienste vor? Nun, die meisten Anbieter, darunter Disney+, Discovery+, HBO Max, Hulu, Peacock und Paramount+, geben an, dass sie Nutzerdaten verkaufen, gezielte Werbung auf der Grundlage der Sehgewohnheiten schalten und Nutzer in anderen Apps verfolgen.

Amazon Prime Video, Netflix und auch YouTube TV geben an, keine Nutzerdaten zu verkaufen. Aber sie verfolgen Nutzer – sowohl auf ihren Plattformen als auch über andere Apps und Online-Dienste – um gezielte Werbung zu schalten. Alle diese Dienste werden von Common Sense Media mit einer „Warnung“ bewertet.

Es gibt nur einen Anbieter, der nichts von alledem tut. Apple TV+ verspricht laut dem Bericht, eure Daten nicht zu verkaufen, keine gezielte Werbung anzuzeigen oder eure Gewohnheiten in anderen Apps und Diensten zu verfolgen. Daher ist es der einzige TV-Streaming-Dienst, der von Common Sense Media mit „gut“ bewertet wurde.