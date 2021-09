Gestern hat Apple die offizielle Einladung für ein Special Event am 14. September ausgesprochen. Unter dem Motto „California streaming.“ wird Apple wahrscheinlich das iPhone 13 sowie die Apple Watch 7 ankündigen. Erleben wir auch ein neues Einsteiger-iPad? Zumindest ist das aktuelle iPad (8. Generation) derzeit im Apple Online Store ausverkauft.

Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass nahezu alle Modelle des aktuellen iPad 8 derzeit ausverkauft sind. Exemplarisch haben wir uns ein paar Modelle näher angeguckt und für diese nennt Apple ein Liefertermin in der ersten Oktober-Woche (01. bis 08. Oktober). Nicht nur bei uns in Deutschland ist dies der Fall, das iPad scheint weltweit derzeit im Apple Online Store ausverkauft zu sein.

Laut Mark Gurman bittet Apple seine Retail-Mitarbeiter, gegenüber Kunden nicht über die Gründe zu spekulieren. Bereits im Juli tauchten konkrete Gerüchte auf, dass Apple unter der Bezeichnung „AJ181“ das neue iPad (9. Generation) entwickelt. Unter anderem dürfte das Gerät mit einem schnelleren A13-Chip ausgerüstet sein. Beim aktuellen iPad 8 setzt Apple auf den A12-Chip. Design-Anpassungen erwarten wir nicht.

The entry level iPad is showing “currently unavailable” and/or shipping delays into October. Apple tells retail employees not to speculate why to consumers. Any guesses why? JK. New ones are coming soon- thinner/faster etc. https://t.co/btCgvwDLbe pic.twitter.com/A1cpGHw1jo

— Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2021