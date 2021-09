Apple hat am gestrigen Tag die „California streaming.“-Keynote angekündigt. Diese findet am kommenden Dienstag (14. September 2021) statt. Im Rahmen des Special Events wird sich Apple dem iPhone 13, iPhone 13 Pro, der Apple Watch 7 und dem AirPods 3 widmen. Denkbar ist zudem, dass Apple auch das neue iPad 9 thematisiert. Kaum hat Apple die Keynote angekündigt, trudeln neue Informationen zum iPhone 13 und iPhone 13 Pro ein.

Leaker Max Weinbach, der den Twitter-Kanal @PineLeaks betreibt, hat verschiedene Informationen zum kommenden iPhone 13 und iPhone 13 Pro geteilt.

Zunächst einmal heißt es, dass die Preise über die iPhone 13 Familie hinweg nicht steigen werden. Gewicht und die Dicke sollen im Vergleich zum iPhone 12 (Pro) ansteigen. Allerdings solltet ihr keine zu großen Veränderungen erwarten. Dies Anpassungen sollen insbesondere beim iPhone 13 Pro Max zu spüren sein.

Both 6.1″ iPhones will again use the same battery component, while an increase in capacity of around 10% can be expected. Although the Pro might perform slightly worse due to the presence of 120hz

The Pro Max models will see a 18-20% larger battery, compared to last years model.

PineLeaks spricht davon, dass der Akku des iPhone 13 Pro Max rund 18 bis 20 Prozent größer sein wird. Beim 6,1 Zoll iPhone 13 (Pro) soll die Akkugröße identisch bleiben. Aufgrund eines energieeffizienteren Chips könnte die Akkulaufzeit beim iPhone 13 steigen, beim iPhone 13 Pro könnte diese aufgrund des 120Hz Displays jedoch leicht sinken. Der Stromsparmodus unter iOS 15 limitiert die Bildwiederholungsfrequenz bei dem Pro-Modellen auf 60Hz. Das iPhone 13 mini soll im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger eine Stunde mehr Akkulaufzeit bieten.

Blicken wir auf das Kamerasystem. Der Leaker weiß zu berichten, dass die neuen Kameramodule durch die Bank weg mindestens 15 Prozent mehr Licht hineinlassen. Bei bei der Ultrabreitwinkel-Kamera sollen es sogar 40 Prozent sein. Dies dürfte zu einer deutlich besseren Fotoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen führen.

The Displays on the Pro Series will throttle to a 60hz refresh rate when Low Power Mode is enabled. This cannot be changed.

All sensors across the board now receive at least 15% more light, while the Ultra Wide sees the biggest change with up to 40% more light.

— Pine (@PineLeaks) September 7, 2021