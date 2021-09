Uns trennen gerade einmal sechs Tage von der Vorstellung des iPhone 13 und iPhone 13 Pro. Apple hat gestern zur „California streaming.“-Keynote geladen und wird kommenden Woche Dienstag über die neue iPhone-Generation sprechen. Noch bevor das iPhone 13 (Pro) angekündigt ist, gibt Leaker Jon Prosser einen Ausblick auf das iPhone 14 und die 2022er iPhone-Generation.

Jon Prosser: iPhone 14 ohne Notch, kein Kamerabuckel, Titan und mehr

Leaker Jon Prosser, der in den letzten Monaten mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte unter Beweis gestellt hat, meldet sich am heutigen Tag zum iPhone 14 Pro zu Wort. Er hat zwar nicht immer voll ins Schwarze getroffen, jedoch regelmäßig nah an der Wahrheit gelegen.

In seinem jüngsten Video widmet er sich dem iPhone 14, welches für Herbst 2022 erwartet wird. Wir haben für euch die Kernaussagen zur übernächsten iPhone-Generation zusammengefasst.

Apple verzichtet beim iPhone 14 auf eine Notch und setzt stattdessen auf eine „Hole-Punch“-Kamera

Ein dickerer Rahmen sorgt dafür, dass Apple beim iPhone 14 auf einen Kamerabuckel für die rückwärtige Kamera verzichtet

Titan-Gehäuse

Runde Knöpfe für die Lautstärkeregelung (genau wie beim iPhone 4 und iPhone 5)

neu gestaltete Lautsprecher- und Mikrofongitter

Lightning-Anschluss bei mindestens einem iPhone 14 Modell

Jon Prosser gibt zu verstehen, dass sich Apples Pläne minimal ändern können. Nichtsdestotrotz ist er davon überzeugt, dass sich am Grund-Design nichts mehr ändern wird.