Apple TV+ ist zwar eine Streaming-Plattform, aber eine der dort verfügbaren Produktionen wird bald auch auf physischen Datenträgern zu finden sein. So hat das Unternehmen angekündigt, dass der Apple Original Film „On The Rocks“ im nächsten Monat auf Blu-ray und DVD erscheinen wird.

„On The Rocks“ auf Blu-ray und DVD

Wie 9to5Mac berichtet, kann jetzt der von Lionsgate vertriebene Film „On The Rocks“ auf Amazons US-Seite entweder im Blu-ray oder Standard-DVD-Format für 17,99 US-Dollar bzw. 14,98 US-Dollar vorbestellt werden. Die Discs werden voraussichtlich ab dem 26. Oktober 2021 ausgeliefert.

Hier die offizielle Beschreibung des Films mit Bill Murray uns Rashida Jones in den Hauptrollen:

„Eine junge New Yorker Mutter, die mit plötzlichen Zweifeln an ihrer Ehe konfrontiert wurde, schließt sich mit ihrem herausragenden Playboy-Vater zusammen, um ihren Mann zu beschatten. Was folgt, ist ein spritziges Comedy-Abenteuer – quer durch die Stadt – das Vater und Tochter trotz einiger Umwege einander näher bringt.“

„On The Rocks“ ist nicht der erste Apple TV+ Inhalt, der auf Blu-ray und DVD veröffentlicht wird. Vor kurzem wurde die Serie „Defending Jacob“(deutscher Titel: „Verschwiegen“) mit Chris Evans, Michelle Dockery und Jaeden Martell in den Hauptrollen auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Die Discs werden von Paramount vertrieben, wobei auf der Verpackung kaum erwähnt wird, dass die Serie von Apple TV+ stammt. Bei „On The Rocks“ zeigt sich hingegen die Zugehörigkeit zu Apple mit einem „An Apple Original Film“ Schriftzug auf dem Cover. Neben „Defending Jacob“ und „On The Rocks“ wird auch „Long Way Up“ – eine weitere Apple TV+ Serie – voraussichtlich noch in diesem Jahr auf physischen Datenträgern veröffentlicht werden.